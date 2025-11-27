Milliárdos pénzcsomagot kap karácsony előtt Ukrajna

Oroszország háborúja továbbra is jelentős terhet jelent Ukrajna lakosságának és gazdaságának

– fogalmazott az IMF egy közleményben.

A közlés szerint „a megállapodás olyan fiskális és monetáris politikai lépéseket tartalmaz, amelyek a program alapját adják; céljaik között a makrogazdasági stabilitás fenntartása, az adósságfenntarthatóság és a külső fizetőképesség helyreállítása, a korrupció elleni fellépés, valamint a kormányzás javítása szerepel.”

Ukrajna eddig 10,6 milliárd dollárhoz jutott a jelenlegi, 15 milliárd dolláros IMF-programból, amely 2027-ben jár le. A megújított megállapodás 2026 és 2029 között segítené az ország gazdasági stabilitását.

A The Kyiv Independent szerint az ukrán tisztviselők 2025 szeptemberében fordultak segítségért a szervezethez, hogy mérsékeljék a költségvetésre nehezedő terheket.