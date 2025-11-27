UkrajnatámogatásIMF

Milliárdos pénzcsomagot kap karácsony előtt Ukrajna

Az IMF új megállapodást írt alá Ukrajnával. A Nemzetközi Valutaalap négy év alatt 8,2 milliárd dollárt ad az ukránoknak.

Magyar Nemzet
2025. 11. 27. 8:22
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: VALERIA FERRARO Forrás: ANADOLU
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) szakértői szinten megállapodott Ukrajnával arról, hogy a megpróbáltatásokkal küzdő ország számára 8,2 milliárd dollárt nyújtanak négy év alatt a megújított Extended Fund Facility (EFF) program keretében – számolt be az Origo.

Ukrajna több milliárdos támogatást kap (Fotó: STEFANI REYNOLDS / AFP)
Ukrajna többmilliárdos támogatást kap (Fotó: STEFANI REYNOLDS / AFP)

Oroszország háborúja továbbra is jelentős terhet jelent Ukrajna lakosságának és gazdaságának

– fogalmazott az IMF egy közleményben.

A közlés szerint „a megállapodás olyan fiskális és monetáris politikai lépéseket tartalmaz, amelyek a program alapját adják; céljaik között a makrogazdasági stabilitás fenntartása, az adósságfenntarthatóság és a külső fizetőképesség helyreállítása, a korrupció elleni fellépés, valamint a kormányzás javítása szerepel.”

Ukrajna eddig 10,6 milliárd dollárhoz jutott a jelenlegi, 15 milliárd dolláros IMF-programból, amely 2027-ben jár le. A megújított megállapodás 2026 és 2029 között segítené az ország gazdasági stabilitását.

A The Kyiv Independent szerint az ukrán tisztviselők 2025 szeptemberében fordultak segítségért a szervezethez, hogy mérsékeljék a költségvetésre nehezedő terheket.

Ukrajna saját adóbevételeit teljes egészében a hadseregre fordítja – a 2026-os költségvetési tervezet szerint ez jövőre mintegy 62,8 milliárd dollár –, és külső forrásokra támaszkodik minden más állami kiadás, köztük a nyugdíjak, az oktatás és az egészségügy finanszírozásához. Az ország ráadásul közeledik a korábban ígért támogatások jelentős csökkentéséhez, és 61 milliárd dollárra lenne szüksége ahhoz, hogy 2026–2027-ben egyensúlyban tartsa a költségvetést.

Az új IMF-források kisebb, de lényeges szerepet töltenének be ennek a finanszírozási résnek a mérséklésében.

A megállapodás Ukrajna reformprogramjának ellenőrzését is szolgálja, mivel Kijev vállalta, hogy a támogatás igénybevételéhez teljesíti az előírt intézkedéseket. Ezek között szerepel a független korrupcióellenes szervek és az adócsalás elleni rendszer fenntartása, a közbeszerzések versenyének erősítése és az adóalap kiszélesítése, valamint más makrogazdasági lépések a fiskális stabilitás biztosítására.

A meghosszabbított finanszírozást még az IMF végrehajtó tanácsának jóvá kell hagynia, és függ attól, hogy Kijev teljesíti-e a „prior actions” feltételeit, valamint rendelkezésre állnak-e a donorok megfelelő finanszírozási biztosítékai.

Ukrajna csődben

Amint arról korábban beszámoltunk, november közepén megerősítette Ukrajna csődhelyzeti besorolását a Fitch Ratings. A Fitch várakozása szerint Ukrajna hazai össztermékhez mért államháztartási hiánya az idén eléri a 25,7 százalékot.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

