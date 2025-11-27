Milliárdos pénzcsomagot kap karácsony előtt Ukrajna

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) szakértői szinten megállapodott Ukrajnával arról, hogy a megpróbáltatásokkal küzdő ország számára 8,2 milliárd dollárt nyújtanak négy év alatt a megújított Extended Fund Facility (EFF) program keretében – számolt be az Origo.
Oroszország háborúja továbbra is jelentős terhet jelent Ukrajna lakosságának és gazdaságának
– fogalmazott az IMF egy közleményben.
A közlés szerint „a megállapodás olyan fiskális és monetáris politikai lépéseket tartalmaz, amelyek a program alapját adják; céljaik között a makrogazdasági stabilitás fenntartása, az adósságfenntarthatóság és a külső fizetőképesség helyreállítása, a korrupció elleni fellépés, valamint a kormányzás javítása szerepel.”
Ukrajna eddig 10,6 milliárd dollárhoz jutott a jelenlegi, 15 milliárd dolláros IMF-programból, amely 2027-ben jár le. A megújított megállapodás 2026 és 2029 között segítené az ország gazdasági stabilitását.
A The Kyiv Independent szerint az ukrán tisztviselők 2025 szeptemberében fordultak segítségért a szervezethez, hogy mérsékeljék a költségvetésre nehezedő terheket.
További Külföld híreink
Ukrajna saját adóbevételeit teljes egészében a hadseregre fordítja – a 2026-os költségvetési tervezet szerint ez jövőre mintegy 62,8 milliárd dollár –, és külső forrásokra támaszkodik minden más állami kiadás, köztük a nyugdíjak, az oktatás és az egészségügy finanszírozásához. Az ország ráadásul közeledik a korábban ígért támogatások jelentős csökkentéséhez, és 61 milliárd dollárra lenne szüksége ahhoz, hogy 2026–2027-ben egyensúlyban tartsa a költségvetést.
További Külföld híreink
Az új IMF-források kisebb, de lényeges szerepet töltenének be ennek a finanszírozási résnek a mérséklésében.
A megállapodás Ukrajna reformprogramjának ellenőrzését is szolgálja, mivel Kijev vállalta, hogy a támogatás igénybevételéhez teljesíti az előírt intézkedéseket. Ezek között szerepel a független korrupcióellenes szervek és az adócsalás elleni rendszer fenntartása, a közbeszerzések versenyének erősítése és az adóalap kiszélesítése, valamint más makrogazdasági lépések a fiskális stabilitás biztosítására.
A meghosszabbított finanszírozást még az IMF végrehajtó tanácsának jóvá kell hagynia, és függ attól, hogy Kijev teljesíti-e a „prior actions” feltételeit, valamint rendelkezésre állnak-e a donorok megfelelő finanszírozási biztosítékai.
Ukrajna csődben
Amint arról korábban beszámoltunk, november közepén megerősítette Ukrajna csődhelyzeti besorolását a Fitch Ratings. A Fitch várakozása szerint Ukrajna hazai össztermékhez mért államháztartási hiánya az idén eléri a 25,7 százalékot.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szerbia energiaellátása felborult, vészhelyzetben a szomszédos ország
Magyarország mindent megtesz, hogy segíteni tudjuk Szerbia üzemanyag-ellátását – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök szerbiai látogatása előtt.
Szijjártó Péter fontos bejelentést tett Isztambulról
Ügyeleti telefonszám is működik majd.
Orbán Viktor elárulta, mi a teendő Szerbiában + videó
Ez stratégiai szövetség.
Hatalmas orosz válaszcsapás indult, nagy bajban az ukránok
Óriási robbanások kísérték a támadást.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szerbia energiaellátása felborult, vészhelyzetben a szomszédos ország
Magyarország mindent megtesz, hogy segíteni tudjuk Szerbia üzemanyag-ellátását – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök szerbiai látogatása előtt.
Szijjártó Péter fontos bejelentést tett Isztambulról
Ügyeleti telefonszám is működik majd.
Orbán Viktor elárulta, mi a teendő Szerbiában + videó
Ez stratégiai szövetség.
Hatalmas orosz válaszcsapás indult, nagy bajban az ukránok
Óriási robbanások kísérték a támadást.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!