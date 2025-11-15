Megerősítette Ukrajna csődhelyzeti besorolását a Fitch Ratings

A nemzetközi hitelminősítő a péntek éjjel Londonban bejelentett döntés ismertetéséhez fűzött elemzésében hangsúlyozta, hogy Ukrajna jelenlegi besorolásához nem kapcsolódik osztályzati kilátás, mert a cég a CCC plusz, illetve az ettől elmaradó minősítésekre nem állapít meg kilátást.
A Fitch az ukrán „RD” besorolás megerősítésének indoklásában közölte: a részleges csődhelyzetet tükröző osztályzat mindaddig érvényben marad, amíg Ukrajna nem normalizálja viszonyrendszerét külső kereskedelmi hitelezőinek jelentős többségével.
A hitelminősítő felidézte, hogy Ukrajna nem teljesítette egy 2,6 milliárd dolláros GDP-kötődésű kötvény június 2-án lejárt 665 millió dolláros részletfizetési kötelezettségét, és a tíznapos türelmi időszak is fizetés nélkül ért véget.