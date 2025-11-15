UkrajnaFitch Ratingscsődhelyzet

Megerősítette Ukrajna csődhelyzeti besorolását a Fitch Ratings

Megerősítette Ukrajna hosszú futamú szuverén devizaadósság-kötelezettségeinek részleges törlesztési csődhelyzetet jelző "RD" (Restricted Default) besorolását a Fitch Ratings. A Fitch várakozása szerint Ukrajna hazai össztermékhez mért államháztartási hiánya az idén eléri a 25,7 százalékot.

Magyar Nemzet
2025. 11. 15. 6:18
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Fotó: YVES HERMAN Forrás: POOL
A nemzetközi hitelminősítő a péntek éjjel Londonban bejelentett döntés ismertetéséhez fűzött elemzésében hangsúlyozta, hogy Ukrajna jelenlegi besorolásához nem kapcsolódik osztályzati kilátás, mert a cég a CCC plusz, illetve az ettől elmaradó minősítésekre nem állapít meg kilátást. 

Megerősítette Ukrajna csődhelyzeti besorolását a Fitch Ratings Fotó: ANGELA WEISS / AFP
A Fitch az ukrán „RD” besorolás megerősítésének indoklásában közölte: a részleges csődhelyzetet tükröző osztályzat mindaddig érvényben marad, amíg Ukrajna nem normalizálja viszonyrendszerét külső kereskedelmi hitelezőinek jelentős többségével. 

A hitelminősítő felidézte, hogy Ukrajna nem teljesítette egy 2,6 milliárd dolláros GDP-kötődésű kötvény június 2-án lejárt 665 millió dolláros részletfizetési kötelezettségét, és a tíznapos türelmi időszak is fizetés nélkül ért véget. 

A GDP-hez kötött kötvénykötelezettségek (GDP warrants) összetett szerkezetű adósságkonstrukciók, amelyek törlesztése rendszerint a hazai össztermék (GDP) meghatározott ütemű növekedése, illetve a GDP-érték ugyancsak előre meghatározott szintjének elérése esetén válik esedékessé. A Fitch Ratings az „RD” besorolás fenntartásának indokai közé sorolta azt is, hogy GDP-hez kötött ukrán kötvények befektetőivel folytatott átütemezési tárgyalások második fordulója is eredménytelenül végződött november elején, és a hitelminősítő szerint ez azt jelzi, hogy továbbra is jelentősek a nézeteltérések a kötvénycsere feltételeiről. 

A Fitch várakozása szerint a hazai össztermékhez mért ukrán államháztartási hiány az idén eléri a 25,7 százalékot, amely a legmagasabb a cég szuverén besorolási univerzumán belül, és messze meghaladja a "B/C/D" minősítési sávok mediánját, amely 3,4 százalék. 

Amint arról beszámoltunk, idén májusban a hitelminősítő cég előrejelzése az ukrán költségvetési hiányra vonatkozóan még csak 19,3 százalékra történő emelkedés volt.

A hitelminősítő előrejelzése szerint a deficit 2026-ban 19,7 százalékra csökken, de a háború folytatódása azt jelenti, hogy a védelmi kiadások továbbra is magasak lesznek. A Fitch azzal számol, hogy a védelmi célokra fordított összegek elérik az éves ukrán GDP 28 százalékát, illetve az ukrán költségvetési kiadások 43 százalékát. 

Az államháztartás kiadási oldalára a háború befejeződése után is jelentős nyomás nehezedik majd, tekintettel arra, hogy a jelenleg érvényes számítások szerint a következő évtizedben 524 milliárd dollárt kell az újjáépítésre fordítani

– áll a Fitch elemzésében. A hitelminősítő hangsúlyozza, hogy ez a tavalyi ukrán hazai össztermék nominálértékének 2,8-szerese – hívta fel a figyelmet az MTI.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen  (Fotó: AFP)

 

