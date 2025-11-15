A nemzetközi hitelminősítő a péntek éjjel Londonban bejelentett döntés ismertetéséhez fűzött elemzésében hangsúlyozta, hogy Ukrajna jelenlegi besorolásához nem kapcsolódik osztályzati kilátás, mert a cég a CCC plusz, illetve az ettől elmaradó minősítésekre nem állapít meg kilátást.

Megerősítette Ukrajna csődhelyzeti besorolását a Fitch Ratings Fotó: ANGELA WEISS / AFP

A Fitch az ukrán „RD” besorolás megerősítésének indoklásában közölte: a részleges csődhelyzetet tükröző osztályzat mindaddig érvényben marad, amíg Ukrajna nem normalizálja viszonyrendszerét külső kereskedelmi hitelezőinek jelentős többségével.