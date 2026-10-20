Svédország nem olyan elmaradott, mint mi!

9.: "HOGYAN VÁLJUK DRAG QUEENNÉ - ÚJ KÖNYV 3-6 ÉVES GYERMEKEK SZÁMÁRA (2023-10-30)

Forrás:https://samnytt.se/hur-man-blir-en-dragqueen-ny-bok-for-barn-mellan-3-och-6

10.: A SVÉD EGYHÁZ LMBTQ-TEOLÓGIÁVAL ÉS DRAG QUEENEKKEL ÜNNEPLI A PRIDE-OT (2023-05-11)

Forrás: https://samnytt.se/svenska-kyrkan-firar-pride-med-hbtq-teologi-och-dragqueens

11.: A KULTUSZMINISZTER VÉDELMÉBE VESZI A DRAG QUEENEK ÁLTAL TARTOTT MESÉLŐ FOGLALKOZÁSOKAT (2022-11-30)

Forrás: https://samnytt.se/kulturministern-forsvarar-sagostunder-med-dragqueens

12.: DRAG QUEEN OLVAS FEL MESÉKET A GYEREKEKNEK - "EROTIKUS KIFESTŐKÖNYVET" AJÁNL (2022-11-06)

Forrás: https://samnytt.se/dragqueen-laser-sagor-for-barn-tipsar-om-erotisk-ritbok

13.: MAGASSARKÚ CIPŐT VISELŐ PAP HOZ DRAG QUEENEKET A TEMPLOMBA (2026-05-23)

Forrás: https://samnytt.se/prasten-som-tar-dragqueens-till-kyrkan

Engedjék meg, hogy ide beszúrjam a cikkben látható fotót, s legyen ez a szép új világ reklámja is egyben, hadd okádja el magát minden normális ember – tessék:

14.: VIDEÓ: A SVÉD EGYHÁZ TRANSZNEMŰ LELKÉSZE PRIDE ÖLTÖZÉKBEN PRÉDIKÁL (2026-04-20)

Forrás: https://samnytt.se/video-svenska-kyrkans-transprast-predikar-i-pride-klader

15.: "A PRIDE LETT SVÉDORSZÁG ÚJ ISTENE" - ISKOLAI BALLAGÁSI ÜNNEPSÉG PRIDE ZÁSZLÓKKAL ÉS ÓVSZEREKKEL A GYEREKEK SZÁMÁRA (2025-07-08)

Forrás: https://samnytt.se/pride-har-blivit-sveriges-nya-gud-skolavslutning-med-prideflaggor-och-kondomer-till-barnen

Remélem, élvezték ezt a kis bemutatót, és kezdik felfogni, hol tart ma már a „művelt” nyugat. Ugye-ugye, van hová „fejlődnünk”!

Van???