Svédország nem olyan elmaradott, mint mi!

9.: "HOGYAN VÁLJUK DRAG QUEENNÉ - ÚJ KÖNYV 3-6 ÉVES GYERMEKEK SZÁMÁRA (2023-10-30)
Forrás:https://samnytt.se/hur-man-blir-en-dragqueen-ny-bok-for-barn-mellan-3-och-6
10.: A SVÉD EGYHÁZ LMBTQ-TEOLÓGIÁVAL ÉS DRAG QUEENEKKEL ÜNNEPLI A PRIDE-OT (2023-05-11)
Forrás: https://samnytt.se/svenska-kyrkan-firar-pride-med-hbtq-teologi-och-dragqueens
11.: A KULTUSZMINISZTER VÉDELMÉBE VESZI A DRAG QUEENEK ÁLTAL TARTOTT MESÉLŐ FOGLALKOZÁSOKAT (2022-11-30)
Forrás: https://samnytt.se/kulturministern-forsvarar-sagostunder-med-dragqueens
12.: DRAG QUEEN OLVAS FEL MESÉKET A GYEREKEKNEK - "EROTIKUS KIFESTŐKÖNYVET" AJÁNL (2022-11-06)
Forrás: https://samnytt.se/dragqueen-laser-sagor-for-barn-tipsar-om-erotisk-ritbok
13.: MAGASSARKÚ CIPŐT VISELŐ PAP HOZ DRAG QUEENEKET A TEMPLOMBA (2026-05-23)
Forrás: https://samnytt.se/prasten-som-tar-dragqueens-till-kyrkan
Engedjék meg, hogy ide beszúrjam a cikkben látható fotót, s legyen ez a szép új világ reklámja is egyben, hadd okádja el magát minden normális ember – tessék:
14.: VIDEÓ: A SVÉD EGYHÁZ TRANSZNEMŰ LELKÉSZE PRIDE ÖLTÖZÉKBEN PRÉDIKÁL (2026-04-20)
Forrás: https://samnytt.se/video-svenska-kyrkans-transprast-predikar-i-pride-klader
15.: "A PRIDE LETT SVÉDORSZÁG ÚJ ISTENE" - ISKOLAI BALLAGÁSI ÜNNEPSÉG PRIDE ZÁSZLÓKKAL ÉS ÓVSZEREKKEL A GYEREKEK SZÁMÁRA (2025-07-08)
Forrás: https://samnytt.se/pride-har-blivit-sveriges-nya-gud-skolavslutning-med-prideflaggor-och-kondomer-till-barnen
Remélem, élvezték ezt a kis bemutatót, és kezdik felfogni, hol tart ma már a „művelt” nyugat. Ugye-ugye, van hová „fejlődnünk”!
Van???