Az új fertőzések több mint 11 százalékáért az omikron felelős Magyarországon

A Koronavírus.gov.hu legfrissebb tájékoztatása szerint keddre újabb 2429 új fertőzöttet igazoltak Magyarországon, valamint 83, többségében idős, krónikus beteg vesztette életét.

Ezekkel az adatokkal együtt a járvány kezdete óta az azonosított fertőzöttek száma 1 264 709-re az elhunytak száma pedig 39 517 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 1 124 945 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 100 247 főre csökkent. A fertőzöttek közül jelenleg 3335 főt ápolnak kórházban, közülük 316-an vannak lélegeztetőgépen. Közben az omikron vírusvariáns is terjed Magyarországon.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriuma a vizsgált minták alapján megállapította, hogy hazánkban az új fertőzések több mint 11 százalékáért az omikron mutáció a felelős.

A kormányzati portál beszámolója szerint az oltási program is jól halad: a beoltottak száma 6 268 108 fő, közülük 5 986 342-en már a második, 3 184 580-an pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvették. A fertőzés ellen továbbra is a védőoltás jelenti a legnagyobb védelmet, ezért mindenkit arra kérnek, hogy éljen az oltakozás lehetőségével. Az első, az elmaradt második, vagy a megerősítő harmadik dózist januárban több alkalommal előzetes időpontfoglalás nélkül is igényelhetik, ugyanis minden csütörtök és péntek délután, valamint szombaton is lesz oltási akció a kórházi oltópontokon és a kijelölt járásközponti szakrendelők oltópontjain. A Koronavírus.gov.hu továbbá jelezte, hogy

ma megérkezett a gyermekek második oltásához való 48 ezer adag Pfizer-oltóanyag is, így folytatódhat az 5–11 éves korcsoport oltása a kórházi oltópontokon és a házi gyermekorvosoknál.

Borítókép: A Synlab Hungary Kft. elérhetővé tette koronavírus szerológiai antitestvizsgálatot. (Fotó: Kurucz Árpád)