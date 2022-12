Ígéreteket tehetett a baloldal a külföldi pénzekért

Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnöke még túl is licitálta baloldali elvtársait, amikor nem csak az olaj és a gáz ellen akart újabb szankciókat kivetni, hanem a nukleáris energiára is. Kijelentette, hogy ideje a paksi szerződést is felmondani, a Roszatomot pedig kitiltani az EU egész területéről.