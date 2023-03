Kettős fronthatás érkezik: viharos szélre és zivatarokra adtak ki figyelmeztetést

Délutánig közepesen felhős idő valószínű több-kevesebb napsütéssel, délutántól már inkább erősen felhős égkép valószínű. Összességében többfelé várható zápor, zivatar. A déli szél élénk lesz, kevés helyen meg is erősödik – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Zivatarok környékén erős vagy viharos széllökések is lehetnek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 20 Celsius-fok között alakul. Késő estére 6 és 11 Celsius-fok közé hűl le a levegő.

Forrás: met.hu

Reggeltől, kora délelőttől gyorsan labilizálódik a légkör, egyre kedvezőbbek lesznek a feltételek zivatarok kialakulásához. Ezeket esetenként akár viharos (jellemzően 65-80, az erősebb cellák környékén akár 80 km/h-t meghaladó) széllökések, jégdara, valamint apró szemű jég kísérheti.

Orvosmeteorológia

Kettős fronthatás terheli szervezetünket. A melegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás a Köpönyeg orvosmeteorológiai jelentése szerint.

Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük.

A szív- és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus).

A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Varga György)