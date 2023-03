Újabb szélviharokkal és záporokkal tör ránk a hideg

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki az erős szél veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az érintett területeken a széllökések sebessége meghaladhatja a 70 kilométer/órát is.

Északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és főként a délutáni óráktól északnyugat felől már eső, zápor is előfordulhat, helyenként az ég is megdörrenhet. Az ország délkeleti, keleti részén számíthatunk a legtöbb napsütésre, és ott estig még nem lesz csapadék – írja előrejelzésében a Met.hu.

A déli, délnyugati szél sokfelé megerősödik, sőt néhol viharossá fokozódik a légmozgás.

Estétől a Dunántúl északi felén északnyugatira fordul a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország nagy részén 18 és 22 fok között alakul. Késő estére 7 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet.

A déli, délnyugati szelet reggel az északnyugati, nyugati megyékben időnként viharos 60-70 km/órás, átmenetileg akár 70 km/órás lökések kísérhetik.

Késő délutántól az érkező front előterében, illetve annak mentén a záporokat helyenként dörgés, villámlás is kísérheti.

Kettős fronthatás terheli szervezetünket

A melegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás a Köpönyeg orvosmeteorológiai jelentése szerint.

Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük.

A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus).

A hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

Borítókép: illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Patrick Plül)