Holttest bukkant fel a Rábában

Egy férfi holttestére bukkantak a Rába folyóban Burgenlandban, a gyanafalvi (Jennersdorf) járásban – írja a Vas Vármegyei Hírportál. A lap szerint egy ott úszó nő vette észre az elhunytat, és hívta a rendőrséget.

A rendőrség és a tűzoltóság kutatási akciót indított, valamint rendőrhelikoptert és drónt is bevetettek.

Majdnem három óra elteltével a rendőrségi helikopter legénysége megtalálta a holttestet – mondta az osztrák ORF hírportálnak Helmut Marban rendőrségi szóvivő. A férfit ezután a tűzoltóság segítségével kiemelték a vízből.

A holttest kilétéről vagy a halál okáról egyelőre nem közöltek információt. Még nem lehet megmondani, mennyi ideig volt a holttest a Rábában – tette hozzá a szóvivő. Ez lehet napok vagy hetek is. Most a férfi személyazonosságának tisztázása érdekében kutatást végeznek az eltűnt személyek adatbázisában. A vizsgálatot kiterjesztik Stájerországra is, mivel a Rába forrása ott van.