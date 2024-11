Rétvári Bence: Nem végrehajtani kell a migrációs paktumot, hanem meg kell védeni Európa külső határait

– Itt vagyunk Brüsszelben, az egyik legforgalmasabb pályaudvarnál, a Midinél. Itt kézzelfogható az elhibázott migrációs politika következménye, hiszen még a polgármester szerint is drámai a helyzet – közölte hivatalos közösségi oldalán Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Hozzátette: „Évente 3500 bűncselekményt követnek itt el. Rendszeresek a kábítószerrel kapcsolatos bűnesetek, a késelések és a bandaháborúk. Többen lettek már késelés és lövöldözés áldozatai is. Több alkalommal kellett robbantásos merényletet megakadályozni, volt, hogy az elkövető lelövésével sikerült csak mindez.” Rétvári Bence arra is felhívta a figyelmet,

az IPSOS nemzetközi kutatása szerint Belgiumban az emberek huszonöt százaléka tart attól, hogy erőszak vagy bűncselekmény áldozata lesz, ez Magyarországon csak nyolc százalék.

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint „jól látszódik tehát, hogy hova vezet az átgondolatlan migrációs politika, amely minden illegális migránst beengedett Európába”.

Be kell látniuk az európai döntéshozóknak, hogy a migrációs paktum elfogadása hiba volt

– emelte ki. Megerősítette: – Nem végrehajtani kell a migrációs paktumot, hanem meg kell védeni Európa külső határait. Csak így védhetjük meg az európai emberek biztonságát.