Borítókép: Magyar Péter a lyukas zászló közepén (Fotó: Facebook/Magyarország kormánya)
Ez felér egy beismerő vallomással: Magyar Péter fotója került a kommunista címer helyére
Az 1956-os forradalom és szabadságharc hetvenedik évfordulójára készített kormányzati plakáton Magyar Péter miniszterelnök portréja került a nemzeti zászló közepére. A Magyarország Kormánya hivatalos oldalán közzétett grafikán a kormányfő október 23-i, Kossuth téri beszédét hirdetik, miközben a kép központi eleme maga a miniszterelnök.
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