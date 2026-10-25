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Hogyan lett Kata vezető 12 év után, miközben gyeden is volt? – életszerűtlen példával illusztrálja a költségvetést a kormány

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Egy kitalált család példáján keresztült mutatják be a Magyarország Kormánya Facebook-oldalon, hogy mennyivel több pénzt kapnak a családok jövőre. A példában a két gyermekeket nevelő pár mindkét tagja 40 év alatti, kettejük bruttó fizetése pedig összesítve majdnem eléri a havi kétmillió forintot. A poszthoz hozzászólók a 40 év feletti párok esetére is kérik a kimutatást, illetve kíváncsiak lennének arra is, amikor nem vezető beosztású szülők családját mutatják be.

Gidró Kriszta
2026. 10. 25. 18:00
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Hogy néz ki a matek, ha anyuka betölti a negyvenet, apuka pedig katás vállalkozó? – kérdezte egy újabb hozzászóló. Mint megírtuk, bár a kata választhatóságát kiterjesztik, az adó havi összegét az eddigi duplájára emelik. Egy másik kommentelő azt kérte, készítsenek hasonló példát arra is ,amikor a két szülő három műszakban dolgzik a gyárban. 

Volt, aki az igazságosságot kérdőjelezte meg, szerinte ebbe nem tartozik bele a negyven év feletti anyák diszkriminálása. Az életkori korláttal kapcsolatban egy hozzászóló csak annyit írt: Kata négy év múlva komoly bércsökkenéssel szembesül.

 
 

A segélyalapú rendszer ösztönzését is kifogásolta egy hozzászóló, aki kíváncsi, hogy a családi pótlék összegének megduplázásával vajon mit lehet elérni. Ez a hozzászóló azt is írta: Kata és Gábor kéri, hogy számolják ki ugyanezt a példát Kata nővérének családjára is. Anna és férje Péter ugyanezekkel a paraméterekkel rendelkeznek, az egyetlen különbség, hogy öt évvel idősebbek Katánál és Gábornál. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a mai negyvenes okorosztély gyermekei zömmel óvodások vagy általános iskolások. A szülők életkora miatti megkülönböztetéssel szerinte csak a társadalmi szakadékot mélyítik családok és családok, illetve gyermekek és gyermekek között.  

 

A gúnyos megjegyzéseket sem fogták vissza a kommentelők. 

Ez aztán az igazság, írta egyikük, majd hozzátette, aki becsületesen dolgozik és adózik, az jár rosszul. Bea közölte, neki éleg lenne, ha lenne elegendő tisztességes munkahely Borsodban. József csak annyit írt:

Füles mackó mond most nektek szép meséket, gyerekek.

 

Miért nem 40+-os anyukával tettetek ki példát? Az nem lenne ilyen mutatós – írta egy újabb hozzászóló. Egy másik konkrét példát hozott, szintén az anya életkorával kapcsolatosan. Az ő példájában a kétgyermekes negyvenes nő – aki nem lesz szja-mentes – nagyobbik gyermeke nappali tagozatos egyetemi hallgató, aki után már jóformán semmilyen kedvezmény nem jár. A költségek pedig nem csökkennek, pláne ha a szülőknek például pesti albérletet is fizetni kell az egyetemista számára. 

Ez a család 13300 forinttal fog többet kapni jövőre

– írta.

 
 

De jó lenne Katának és Gábornak lenni – írta egy hozzászóló. Felhívta a figyelmet arra, hogy például a kormányhivatali dolgozók 20 éves munkaviszonnyal sem keresnek annyit, mint Kata, Gábor bére pedig csak álom számukra. És mint írta,

a kormányhivatali dolgozók 2027-ben sem kapnak béremelést.

Ő azt kérte, hogy legalább engedélyezzék számukra, hogy legálisan mehessenek másodállásba dolgozni.

Nikolett azt írta: „ rengetegen nem vagyunk Katák”. Szerinte szociális bérrel és dupla családi pótlékkal sem sikerül korrigálni azt, hogy nemsokára 41 éves lesz, miközben egy két és fél és egy ötéves gyermeket nevel.

 
 

 

családmagyarországcsaládi pótlékSzóljon hozzá!

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