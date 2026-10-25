Hogyan lett Kata vezető 12 év után, miközben gyeden is volt? – életszerűtlen példával illusztrálja a költségvetést a kormány

Hogy néz ki a matek, ha anyuka betölti a negyvenet, apuka pedig katás vállalkozó? – kérdezte egy újabb hozzászóló. Mint megírtuk, bár a kata választhatóságát kiterjesztik, az adó havi összegét az eddigi duplájára emelik. Egy másik kommentelő azt kérte, készítsenek hasonló példát arra is ,amikor a két szülő három műszakban dolgzik a gyárban.

Volt, aki az igazságosságot kérdőjelezte meg, szerinte ebbe nem tartozik bele a negyven év feletti anyák diszkriminálása. Az életkori korláttal kapcsolatban egy hozzászóló csak annyit írt: Kata négy év múlva komoly bércsökkenéssel szembesül.

A segélyalapú rendszer ösztönzését is kifogásolta egy hozzászóló, aki kíváncsi, hogy a családi pótlék összegének megduplázásával vajon mit lehet elérni. Ez a hozzászóló azt is írta: Kata és Gábor kéri, hogy számolják ki ugyanezt a példát Kata nővérének családjára is. Anna és férje Péter ugyanezekkel a paraméterekkel rendelkeznek, az egyetlen különbség, hogy öt évvel idősebbek Katánál és Gábornál. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a mai negyvenes okorosztély gyermekei zömmel óvodások vagy általános iskolások. A szülők életkora miatti megkülönböztetéssel szerinte csak a társadalmi szakadékot mélyítik családok és családok, illetve gyermekek és gyermekek között.

A gúnyos megjegyzéseket sem fogták vissza a kommentelők.

Ez aztán az igazság, írta egyikük, majd hozzátette, aki becsületesen dolgozik és adózik, az jár rosszul. Bea közölte, neki éleg lenne, ha lenne elegendő tisztességes munkahely Borsodban. József csak annyit írt:

Füles mackó mond most nektek szép meséket, gyerekek.

Miért nem 40+-os anyukával tettetek ki példát? Az nem lenne ilyen mutatós – írta egy újabb hozzászóló. Egy másik konkrét példát hozott, szintén az anya életkorával kapcsolatosan. Az ő példájában a kétgyermekes negyvenes nő – aki nem lesz szja-mentes – nagyobbik gyermeke nappali tagozatos egyetemi hallgató, aki után már jóformán semmilyen kedvezmény nem jár. A költségek pedig nem csökkennek, pláne ha a szülőknek például pesti albérletet is fizetni kell az egyetemista számára.

Ez a család 13300 forinttal fog többet kapni jövőre

– írta.