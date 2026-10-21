Így jutott el Matolcsy György az MNB alapítványaitól az őrizetbe vételig

Súlyos visszaélésekre világított rá az Állami Számvevőszék
A botrány még a Fidesz-kormány idején, 2025 márciusában kapott új lendületet, amikor nyilvánosságra kerültek az Állami Számvevőszék vizsgálatának megállapításai. A számvevők a PADME és az Optima gazdálkodását ellenőrizték, és súlyos hiányosságokat, valamint jelentős vagyonvesztést okozó befektetési döntéseket azonosítottak.
A vizsgálat szerint a vagyonkezelő olyan bonyolult céghálón és magántőkealapokon keresztül hajtotta végre befektetéseit, amelynek működése lényegében átláthatatlanná vált. A jelentős összegeket megmozgató befektetési döntések megfelelő ellenőrzése és a kockázatok kezelése is komoly kérdéseket vetett fel. A legsúlyosabb probléma az volt, hogy a közpénzből származó vagyon jelentős része veszteséges vagy nehezen értékesíthető befektetésekbe került.
A befektetések között külföldi ingatlanpiaci érdekeltségek és vállalati részesedések is szerepeltek, amelyek értéke számottevően csökkent. A számvevőszéki megállapítások nyomán felmerült, hogy a vagyonkezelés során nem pusztán hibás üzleti döntések születtek, hanem büntetőjogi felelősséget is megalapozó cselekmények történhettek. Az ÁSZ feljelentést tett, amelynek nyomán büntetőeljárás indult a Nemzeti Nyomozó Irodánál. A nyomozást néhány hónapja vette át a Központi Nyomozó Főügyészség.