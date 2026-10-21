Így jutott el Matolcsy György az MNB alapítványaitól az őrizetbe vételig

Matolcsy György fiának üzleti köre is a botrány középpontjába került

Az MNB-ügy egyik legfontosabb szála Matolcsy Ádámhoz, a volt jegybankelnök fiához, valamint baráti és üzleti köréhez vezet. A sajtó az elmúlt években számos olyan üzletről számolt be, amelyek során az MNB-hez vagy annak alapítványaihoz kötődő megbízásokból Matolcsy Ádám ismerőseinek vállalkozásai részesültek.

A történet egyik meghatározó szereplője Somlai Bálint üzletember, aki Matolcsy Ádám baráti köréhez tartozik. Érdekeltségei, köztük a Raw Development Kft. és a Somlai Property Kft. a hírek szerint jelentős értékű megbízásokat kaptak a jegybankhoz és az alapítványi vagyonhoz kapcsolódóan.

Az ÁSZ vizsgálata szerint az alapítványi vagyonból több milliárd forint értékben kötöttek szerződéseket a Matolcsy Ádámhoz kapcsolódó üzleti érdekkörrel. A számvevőszék a vagyonkezelés átláthatatlanságát és a megfelelő ellenőrzési mechanizmusok hiányát is kifogásolta.

A jegybank székházának felújítása miatt is nyomozás indult

Az alapítványi vagyon kezelése mellett külön botrányt okozott a Magyar Nemzeti Bank Szabadság téri székházának felújítása is. A műemlék épület rekonstrukcióját 2021-ben jelentették be, eredetileg mintegy 54,5 milliárd forintos költséggel.

A beruházás azonban jelentősen megdrágult, a kivitelezési összeg végül 81,5 milliárd forintra, áfával együtt pedig több mint százmilliárd forintra emelkedett.

A munkálatok fővállalkozója a Matolcsy Ádám barátjának, Somlai Bálintnak az érdekeltségébe tartozó Raw Development Kft. volt, amely közbeszerzés nélkül kapta meg a megbízást. A felújítás körül nemcsak a költségek növekedése, hanem a beruházás ellenőrizhetősége és az elvégzett munkák minősége miatt is kérdések merültek fel.

A Varga Mihály vezetésével működő új jegybanki vezetés 2025 márciusában hűtlen kezelés gyanúja miatt feljelentést tett a székházfelújítással összefüggésben.

A beruházás ügyében így az alapítványi vagyonkezeléstől elkülönülő büntetőeljárás is indult. Információink szerint a Matolcsy-kör már az ÁSZ-jelentést követően készült arra, hogy gyanúsítottak lehetnek, emiatt több szakmailag elismert ügyvédet is felkerestek.