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Bocsánatot kért a Klubrádiótól Pressman pénzosztó embere

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David Pressman egykori amerikai nagykövet pénzosztó embereként jellemezte magát Polyák Gábor, akit egy hónapja választott meg a Tisza Párt parlamenti többsége az NMHH élére. Az egykor Gyurcsánynál, majd Márki-Zaynál is feltűnt baloldali médiajogász most azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy bocsánatot kért a Klubrádiótól, amiért korábban nem hosszabbították meg a rádió frekvenciahasználati jogosultságát.

Máté Patrik
2026. 10. 20. 16:15
Polyák Gábor bocsánatot kért a Klubrádiótól
Fotó: Ladóczki Balázs

Polyák a műhely vezetőjeként döntött arról, hogy mely médiumok kapjanak támogatást a David Pressman akkori amerikai nagykövet által 2024 őszén kiírt sajtófinanszírozási pályázaton. A sikeres pályázók között ott volt a 444 és a Telex kiadója is. Polyák saját magáról korábban úgy fogalmazott,

Pressman pénzosztó embere vagyok, ez igaz.

Tavaly év elején Polyák azzal került be a hírekbe, hogy az ELTE tanszékvezetőjeként arra tett kísérletet, hogy megfúrja Orbán Balázsnak, Orbán Viktor miniszterelnök politikai igazgatójának doktoriját. De Polyák korábban Márki-Zay Péternek, a baloldal 2022-es baloldali miniszterelnök-jelöltének a sajtó- és médiapolitikáért felelős kabinetvezetője, valamint Gyurcsány Ferenc miniszterelnöki hivatalának tanácsadója is volt.

 

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