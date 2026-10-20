Bocsánatot kért a Klubrádiótól Pressman pénzosztó embere

Polyák a műhely vezetőjeként döntött arról, hogy mely médiumok kapjanak támogatást a David Pressman akkori amerikai nagykövet által 2024 őszén kiírt sajtófinanszírozási pályázaton. A sikeres pályázók között ott volt a 444 és a Telex kiadója is. Polyák saját magáról korábban úgy fogalmazott,

Pressman pénzosztó embere vagyok, ez igaz.

Tavaly év elején Polyák azzal került be a hírekbe, hogy az ELTE tanszékvezetőjeként arra tett kísérletet, hogy megfúrja Orbán Balázsnak, Orbán Viktor miniszterelnök politikai igazgatójának doktoriját. De Polyák korábban Márki-Zay Péternek, a baloldal 2022-es baloldali miniszterelnök-jelöltének a sajtó- és médiapolitikáért felelős kabinetvezetője, valamint Gyurcsány Ferenc miniszterelnöki hivatalának tanácsadója is volt.