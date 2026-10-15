Ezt a társasjátékot vitte be az alsósoknak az LMBTQ-szervezet: alternatív narratívákkal csökkentenék a nemi normák megerősítését

Megfelelés a brüsszeli elvárásoknak

Az Országgyűlés a keddi ülésén fogadta el a gyermekvédelmi törvény módosítását. A tervezetet a tiszás képviselők támogatták, míg az ellenzékiek leszavazták. Ennek kapcsán Magyar Péter a Facebookon szégyennek titulálta, hogy a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk politikusai nemet mondtak az új gyermekvédelmi törvényre. A miniszterelnök szerint ezzel leszavazták a kórházban hagyott csecsemők segítését és a gyermekek védelmét az erőszak minden formájától. A kormányzati tájékoztatás elsősorban a pornográf, erőszakos és a gyermekek szexuális kizsákmányolását népszerűsítő tartalmak korlátozását, a közterületi hirdetések szigorúbb ellenőrzését, valamint a kórházban rekedt gyermekek ügyének gyorsabb rendezését emelte ki.

Ám az ellenzék szerint a Tisza Párt a brüsszeli elvárások mentén egy olyan törvényt tett le az asztalra, amely kinyitja az iskola kapuit a genderideológia előtt, visszalépést hoz a pedofilok elleni fellépésben, illetve a támogatható gyermekvédelmi pontok közé olyan ideológiai engedményeket rejtettek el, amelyek közvetlenül a gyermekek lelki és erkölcsi fejlődését veszélyeztetik.

Többek között kikerült az eddigi gyermekvédelmi törvényből, hogy tilos a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti és jeleníti meg.

De a Tisza kigyomlálta azt a részt is, ami tiltja a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg.

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