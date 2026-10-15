Rendkívüli

Nagyot emelne a társasági adón a kormány? – megszólalt a Pénzügyminisztérium

Ezt a társasjátékot vitte be az alsósoknak az LMBTQ-szervezet: alternatív narratívákkal csökkentenék a nemi normák megerősítését

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Egy nap sem telt el azután, hogy a parlament elfogadt a gyermekvédelmi törvény módosítását, egy LMBTQ-szervezet máris érzékenyítésbe kezdett. Az Emberség Erejével nevű civil szervezet egy olyan társasjátékot vitt az általános iskolásoknak, amelynek célja a nemek közötti egyenlőség témájának feldolgozása és a hagyományos nemi szerepekről való beszélgetés.

Máté Patrik
2026. 10. 15. 16:43
Megjelent a genderlobbi az iskolákban (Fotó: AFP)

Megfelelés a brüsszeli elvárásoknak

Az Országgyűlés a keddi ülésén fogadta el a gyermekvédelmi törvény módosítását. A tervezetet a tiszás képviselők támogatták, míg az ellenzékiek leszavazták. Ennek kapcsán Magyar Péter a Facebookon szégyennek titulálta, hogy a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk politikusai nemet mondtak az új gyermekvédelmi törvényre. A miniszterelnök szerint ezzel leszavazták a kórházban hagyott csecsemők segítését és a gyermekek védelmét az erőszak minden formájától. A kormányzati tájékoztatás elsősorban a pornográf, erőszakos és a gyermekek szexuális kizsákmányolását népszerűsítő tartalmak korlátozását, a közterületi hirdetések szigorúbb ellenőrzését, valamint a kórházban rekedt gyermekek ügyének gyorsabb rendezését emelte ki.

Ám az ellenzék szerint a Tisza Párt a brüsszeli elvárások mentén egy olyan törvényt tett le az asztalra, amely kinyitja az iskola kapuit a genderideológia előtt, visszalépést hoz a pedofilok elleni fellépésben, illetve a támogatható gyermekvédelmi pontok közé olyan ideológiai engedményeket rejtettek el, amelyek közvetlenül a gyermekek lelki és erkölcsi fejlődését veszélyeztetik.

Többek között kikerült az eddigi gyermekvédelmi törvényből, hogy tilos a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti és jeleníti meg.

De a Tisza kigyomlálta azt a részt is, ami tiltja a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

 

emberség erejévelújpetrei általános iskolagyermekvédelmi törvényKomment 1

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekbujdosó andrea

Út a gumiszobába

Pilhál György avatarja

– Ne hangoskodjunk, uraim! – teremtette le vendégeit a mátyásföldi ivóban jó Szódás Sanyi még valamikor a kilencvenes évek derekán; majd magyarázatképp hozzátette: – Ez egy kocsma, nem a parlament.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu