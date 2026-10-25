Eldőlt: Magyar Péter házimédiájával együttműködő Network4-hez igazol Rónai Egon
A Network4 Media Groupnál folytatja pályafutását az ATV-től távozó Rónai Egon – erősítette meg a médiavállalat az Indexnek. A műsorvezető korábbi kötelezettségei teljesítése után csatlakozik a Magyar Péter testvére által alapított Kontrollal is együttműködő céghez.
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