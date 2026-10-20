Hallgat a kormány arról, hogy Magyar Péter felszólítására érkeztek-e céges adományok az október 23-i ünnepségre

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Rendkívül furcsa követelést fogalmazott meg nyáron Magyar Péter, ugyanis felszólította a hazai és külföldi vállalatokat, hogy támogatásaikkal járuljanak hozzá az október 23-i ünnepség költségeihez. Azonban semmit nem tudni arról, hogy a miniszterelnök követelésére valóban érkeztek-e felajánlások az 1956-os forradalom 70. évfordulójához kapcsolódó eseményekre.

Máté Patrik
2026. 10. 20. 5:24
Kudarcba fulladt Magyar Péter akciója
Fotó: Markovics Gábor

Nem tudni semmit a felajánlásokról

Magyar Péter bejelentése óta közel két hónap telt el, az október 23-i nemzeti ünnep pedig ezen a héten lesz. Emiatt lapunk még a múlt héten kérdésekkel fordult a Miniszterelnökséghez, hogy megtudjuk:

  • Érkeztek felajánlások a kormányfő kérésére?
  • Ha igen, ez mekkora összeget tesz ki az állami ünnepség költségeiből?
  • A felajánlók részesülnek-e valamilyen ellenszolgáltatásban?

Azonban cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ. Mindez jelentheti azt, hogy a kormány egyszerűen csak titkolózik a felajánlásokat illetően. 

Ugyanakkor az is lehetséges, hogy a miniszterelnök akciója kudarcba fulladt.

Az mindenesetre kijelenthető, hogy rendkívül kínosan alakul eddig a felkészülés az 1956-os forradalom 70. évfordulójára. Mint lapunk megírta, Magyar Péter több külföldi vezetőt is Budapestre hívott október 23-ra. Azonban csak Emmanuel Macron francia elnököt említette név szerint a miniszterelnök, mint aki hazánkba érkezik, ám azóta ő is lemondta a részvételt. Arról sem tudni semmit, hogy rajta kívül pontosan milyen állami vezetők vehetnek még részt az ünnepségen. Az egyetlen biztosnak tűnő vendég Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, aki beszédet is mond majd az ünnepen. 

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Markovics Gábor)

 

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