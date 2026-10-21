Matolcsy György ügyvédje arra számít, hogy még ma indítványozzák a volt jegybankelnök letartóztatását
Panasszal fognak élni ellene, de már ma indítványozzák a volt jegybankelnök letartóztatását. Matolcsy Györgyöt ma délelőtt kezdték kihallgatni, ügyvédje ez előtt nyilatkozott.
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