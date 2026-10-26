Rég nem látott ismerősök a Miniszterelnökségen, a Helsinki Bizottságtól igazolt embert Ruff Bálint
A Miniszterelnökség több milliós forintos megbízást kötött T. Tóth Balázzsal és Bakó Beátával is. A Tűzfalcsoport bemutatta, az új szereplők hátterét.
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