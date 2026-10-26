Baka András nem aprózta el, ennyibe kerülhetett a köztársasági elnök New York-i útja

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Business osztály, luxusszálloda Manhattanben – ezek voltak a tételek Baka András államfő ENSZ-közgyűlésre tett utazása során. A köztársasági elnök és delegációjának repülőjegyei, valamint szállása a Világgazdaság becslése alapján megközelítőleg húszmillió forint közpénzt emészthetett fel. A pontos költségeket a Sándor-palota egyelőre nem közölte, az elszámolás elhúzódására hivatkozva.

Juhász Kristóf István
2026. 10. 26. 11:39
Baka András államfő Fotó: Ladóczki Balázs

Hárman business osztályon utaztak

Az államfő szeptember 22. és 27. között tartózkodott New Yorkban, ahol felszólalása mellett kétoldalú tárgyalásokat is folytatott. Találkozott mások mellett az ENSZ főtitkárával, az észt és a finn államfővel, valamint a kuvaiti koronaherceggel. A Sándor-palota tájékoztatása alapján a tizenkét fős küldöttség Budapestről közúton utazott Bécsbe, majd az Austrian Airlines járatával repült az Egyesült Államokba. 

Baka Andrást Timár István Szilveszter, a hivatal öt szakmai munkatársa és egy ötfős biztonsági stáb kísérte. A köztársasági elnök és két delegációtag business osztályon, a küldöttség többi tagja turistaosztályon utazott. A repülőjegyek pontos árát a hivatal nem közölte, arra hivatkozva, hogy a költségek elszámolása több hónapot is igénybe vehet. A Világgazdaság számításai alapján 

az oda-vissza jegyek megközelítőleg hatmillió forintba kerülhettek.

Négymillió helyett négyezer dollár – éjszakánként a lakosztályért

A delegáció négy éjszakát töltött a manhattani InterContinental New York Barclay luxusszállodában. A Sándor-palota közlése alapján a hotelt a delegációk számára meghatározott zónán belül, a magyar főkonzulátus közelében választották ki, a küldöttség összesen tíz szobát vett igénybe, köztük egy kétszobás lakosztályt. A szállás tényleges költségét ugyancsak nem hozták nyilvánosságra, ezért a Világgazdaság a hoteltől kért tájékoztatást a szobatípusok alapárairól. A szálloda válaszából kiderült,

a lakosztály éjszakánként 4056 dollárba, az alacsonyabb kategóriájú szobák pedig 523–632 dollárba kerülnek. 

Az árak időszakonként változhatnak, a hotel pedig jelezte, hogy az ENSZ-közgyűlés alatt magas kihasználtsággal működött. A megadott árak és a járulékos szállásköltségek alapján a gazdasági lap mintegy tizennégymillió forintra becsülte a delegáció elhelyezésének díját. Ebből a lakosztály önmagában több mint hatmillió forintot tehetett ki. A szállásköltség nagyjából negyven százalékkal lehetett volna alacsonyabb, ha a küldöttség valamennyi tagjának klasszikus szobát foglalnak, a lap számítása alapján.

Továbbra sem ismert a végösszeg

A repülőjegyek és a szállás együttes, becsült költsége megközelíthette a húszmillió forintot, ez az összeg azonban nem végleges elszámolásból származik, és nem tartalmazza például az étkezés vagy a közúti közlekedés kiadásait. A tényleges közpénzfelhasználás mértéke a Sándor-palota részletes adatközlése után válhat ismertté. 

A takarékosabb költekezés kapcsán a VG felidézte, hogy a szlovén államfő, Nataša Pirc Musar 2023-ban ötfős kísérettel utazott az ENSZ-közgyűlésre, és küldöttségének valamennyi tagját standard szobában helyezték el, lakosztály igénybevétele nélkül. Magyarországot Baka András mellett Orbán Anita külügyminiszter is képviselte már a New York-i találkozón. Az államfői út végleges költségei ugyanakkor továbbra is váratnak magukra, miközben az elnök a világszervezet plénuma előtt éppen a közpénzek felelős felhasználását hangsúlyozta.

enszbaka andrásnew yorkköztársasági elnökSzóljon hozzá!

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