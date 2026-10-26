Baka András nem aprózta el, ennyibe kerülhetett a köztársasági elnök New York-i útja

Hárman business osztályon utaztak

Az államfő szeptember 22. és 27. között tartózkodott New Yorkban, ahol felszólalása mellett kétoldalú tárgyalásokat is folytatott. Találkozott mások mellett az ENSZ főtitkárával, az észt és a finn államfővel, valamint a kuvaiti koronaherceggel. A Sándor-palota tájékoztatása alapján a tizenkét fős küldöttség Budapestről közúton utazott Bécsbe, majd az Austrian Airlines járatával repült az Egyesült Államokba.

Baka Andrást Timár István Szilveszter, a hivatal öt szakmai munkatársa és egy ötfős biztonsági stáb kísérte. A köztársasági elnök és két delegációtag business osztályon, a küldöttség többi tagja turistaosztályon utazott. A repülőjegyek pontos árát a hivatal nem közölte, arra hivatkozva, hogy a költségek elszámolása több hónapot is igénybe vehet. A Világgazdaság számításai alapján