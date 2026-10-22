Polt Péter: Magyar Péter ügyében ma sem döntenék másként

Polt Péter szerint az NVVH meggyengíti az ügyészséget

Élesen bírálta Polt Péter a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt is. A volt legfőbb ügyész szerint az új szervezet hatáskörei részben átfedik az ügyészség feladatait, ami intézményi rivalizáláshoz vezethet.

Szerinte azzal, hogy több ügyészt is elvittek a vagyonvisszaszerzési hivatalhoz, meggyengítik az ügyészséget.

Hozzátette, ha az ügyészek munkájával elégedettek, és az új szervezetben is számítanak rájuk, akkor felvetődik a kérdés, hogy miért kellett külön hivatalt létrehozni. Polt arra is felhívta a figyelmet, hogy az új intézmény működtetése jelentős többletkiadással járhat, miközben az NVVH munkatársainak fizetése magasabb lehet az ügyészségen dolgozókénál. Kifejtette: a két szervezet ráadásul rivalizálhat is egymással, Szlovákiában például végül letartóztatták a különleges ügyészség vezetőjét.

Az interjúban szóba került Gajdos László miniszter korábbi kijelentése is, amely szerint Polt Péternek az NVVH előtt is számot kell adnia a tetteiről. A volt legfőbb ügyész visszautasította az ezzel kapcsolatos felvetéseket. Mint mondta, nem érti, milyen konkrét ügy vagy bizonyíték indokolná az ellene megfogalmazott kijelentéseket.

A volt legfőbb ügyész szerint az NVVH meggyengíti az ügyészséget. Fotó: Hatlaczki Balázs

Ezért nem vonták be Varga Juditot a Völner–Schadl-ügybe

A Hír TV műsorában a Völner–Schadl-ügy is előkerült, különösen annak kapcsán, hogy Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség korábbi vezetője a parlamenti vizsgálóbizottság előtt beszélt Varga Judit volt igazságügyi miniszter esetleges titkos együttműködőként történő bevonásáról.

Polt Péter megerősítette, hogy valóban felmerült ez a lehetőség, de végül nem tartották szükségesnek. A volt legfőbb ügyész szerint Varga Judit bevonásának az lett volna a célja, hogy további bizonyítékokat szerezzenek a későbbi gyanúsításokhoz és vádemeléshez.

Erre azonban állítása szerint nem volt szükség, mert a rendelkezésre álló egyéb nyomozati eszközökkel is elegendő bizonyítékot sikerült összegyűjteni.