Polt Péter: Magyar Péter ügyében ma sem döntenék másként

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Ma sem döntene másként Magyar Péter mentelmi jogának kikérése ügyében Polt Péter. A volt legfőbb ügyész, az Alkotmánybíróság korábbi elnöke a Hír TV Híradójának különkiadásában arról beszélt, hogy a miniszterelnökkel kapcsolatos büntetőügyben kizárólag a tények és a jogszabályok alapján járt el. Polt élesen bírálta az újonnan létrehozott Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt (NVVH), amely szerinte gyengíti az ügyészséget. Az interjúban szóba került az Alkotmánybíróságról történt eltávolítása, a Völner–Schadl-ügy, valamint a Matolcsy Györggyel szembeni büntetőeljárás is.

Pámer Dávid
2026. 10. 22. 20:40
A volt legfőbb ügyész interjút adott a Hír TV-nek. Fotó: Heves Megyei Hírlap/Berán Dániel

Polt Péter szerint az NVVH meggyengíti az ügyészséget

Élesen bírálta Polt Péter a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt is. A volt legfőbb ügyész szerint az új szervezet hatáskörei részben átfedik az ügyészség feladatait, ami intézményi rivalizáláshoz vezethet. 

Szerinte azzal, hogy több ügyészt is elvittek a vagyonvisszaszerzési hivatalhoz, meggyengítik az ügyészséget.

 Hozzátette, ha az ügyészek munkájával elégedettek, és az új szervezetben is számítanak rájuk, akkor felvetődik a kérdés, hogy miért kellett külön hivatalt létrehozni. Polt arra is felhívta a figyelmet, hogy az új intézmény működtetése jelentős többletkiadással járhat, miközben az NVVH munkatársainak fizetése magasabb lehet az ügyészségen dolgozókénál. Kifejtette: a két szervezet ráadásul rivalizálhat is egymással, Szlovákiában például végül letartóztatták a különleges ügyészség vezetőjét. 

Az interjúban szóba került Gajdos László miniszter korábbi kijelentése is, amely szerint Polt Péternek az NVVH előtt is számot kell adnia a tetteiről. A volt legfőbb ügyész visszautasította az ezzel kapcsolatos felvetéseket. Mint mondta, nem érti, milyen konkrét ügy vagy bizonyíték indokolná az ellene megfogalmazott kijelentéseket.

20260828 Budapest Az Országgyűlés megválasztotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökét. fotó: Hatlaczki Balázs, Origo képen: Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöke és Magyar Péter miniszterelnök, Tasnády Katalin a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal nyomozati elnökhelyettese.
A volt legfőbb ügyész szerint az NVVH meggyengíti az ügyészséget. Fotó: Hatlaczki Balázs

Ezért nem vonták be Varga Juditot a Völner–Schadl-ügybe

A Hír TV műsorában a Völner–Schadl-ügy is előkerült, különösen annak kapcsán, hogy Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség korábbi vezetője a parlamenti vizsgálóbizottság előtt beszélt Varga Judit volt igazságügyi miniszter esetleges titkos együttműködőként történő bevonásáról. 

Polt Péter megerősítette, hogy valóban felmerült ez a lehetőség, de végül nem tartották szükségesnek. A volt legfőbb ügyész szerint Varga Judit bevonásának az lett volna a célja, hogy további bizonyítékokat szerezzenek a későbbi gyanúsításokhoz és vádemeléshez.

 Erre azonban állítása szerint nem volt szükség, mert a rendelkezésre álló egyéb nyomozati eszközökkel is elegendő bizonyítékot sikerült összegyűjteni.

Matolcsy-ügy

Az interjúban a Matolcsy György volt jegybankelnököt érintő büntetőeljárásról és a vele szemben alkalmazott kényszerintézkedésekről is kérdezték Polt Pétert. A volt legfőbb ügyész hangsúlyozta, hogy a jelenlegi eljárás részleteit nem ismeri, ezért nem kívánja minősíteni az ügyészség döntéseit. Ugyanakkor vitatta azt a felvetést, hogy az ügyészség több mint egy évtizeden keresztül eredménytelenül foglalkozott volna a most vizsgált üggyel. 

Polt emlékeztetett arra, hogy a jegybanki alapítványokkal kapcsolatos feljelentést 2025-ben az Állami Számvevőszék tette meg. Mint mondta, ezt biztosan tudja, hiszen akkor még ő töltötte be a legfőbb ügyészi tisztséget. A volt legfőbb ügyész szerint rendkívül terjedelmes vizsgálati anyagot kellett feldolgozni, és a gazdasági bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozások akár évekig is eltarthatnak.

 Ehhez képest a jelenlegi eljárás szerinte viszonylag gyorsan halad. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy bízik az ügyészség szakmai munkájában, és abban, hogy a döntéseket továbbra is a tények és a törvények alapján hozzák meg.

Polt: A politika nem írhatja felül az ártatlanság vélelmét

Az interjú végén Polt Péter arról is beszélt, hogy a politikusoknak tiszteletben kellene tartaniuk a jogi eljárások alapelveit. A volt legfőbb ügyész szerint különösen fontos az ártatlanság vélelme, amely mindenkit megillet egészen a jogerős elmarasztaló ítéletig. Arról a kérdésről, hogy Magyar Péter őt több dologgal is vádolta, Polt úgy vélekedett, hogy a politikai véleményeket világosan el kell választani a jogilag megalapozott állításoktól. 

A politikus mondja, a politikai véleményét, azt mondhatja, de ne állítsa be úgy, hogy ez egy szakmailag megalapozott vélemény

 – tette hozzá. 



 



 

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