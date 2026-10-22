Puzsér Róbert megsemmisítő kritikája Magyar Péter és Ruff Bálint irányába: "Nem tudnak vezetni"

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Maróan éles kritikát fogalmazott meg a Tisza-kormányról Puzsér Róbert, aki Magyar Péter és Ruff Bálint vezetői képességeit is megkérdőjelezte. A publicista attól tart, hogy a miniszterelnök állandó politikai csatározásokkal próbálja elfedni a kormányzás nehézségeit. A kijelentésekre Szűcs Gábor fideszes országgyűlési képviselő is felfigyelt, aki ironikus üzenetet küldött a kormányfőnek.

Kárpáti András
2026. 10. 22. 5:35
Fotó: Ladóczki Balázs

Akadozó kormánygépezet

Puzsér bírálatai egybevágnak azokkal a működési problémákkal, amelyekről az elmúlt időszakban egyre több beszámoló jelent meg. Mint lapunk korábbi összeállításában is megírtuk, a Tisza-kormány megalakulása óta vezetői konfliktusok, személyi viták és szervezési nehézségek kísérik a kabinet munkáját. A problémákról már a Telex is terjedelmes cikkben számolt be: forrásai szerint egyes minisztériumok fél év elteltével is csak részben álltak fel, miközben az újonnan érkezett munkatársak közül sokan napi 14 órát dolgoznak, mások pedig érdemi feladat nélkül várakoznak. 

A kormányzati kinevezések körül Ruff Bálint szerepe is kérdéseket vetett fel, miután lapunk korábban a személyi döntéseket befolyásoló Ruff-listáról írt, amelynek létezését a Miniszterelnökség egyébként tagadta. Mindeközben államtitkári és intézményvezetői távozások, miniszteri lemondásokról szóló sajtóértesülések, valamint a kormányszóvivők háttérbe szorulása is jelezte a kabinet körüli bizonytalanságot.

Puzsér mostani kifakadása mindenesetre új szempontból világítja meg a Tisza-kormány első fél évét. A publicista ugyanis éppen azt kérdőjelezi meg, hogy a látványos politikai szereplések és a mindennapos üzengetések mögött megvan-e az a vezetői teljesítmény, amelyre az ország irányításához szükség lenne. Már csak az a kérdés, hogy Magyar Péter meghallja-e egykori támogatóinak bírálatait is, vagy azokból is újabb politikai csatározás kerekedik.

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Pilhál György
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Még mindig nem kapta meg a Miniszterelnökségtől a neki járó illetményét Havasi Bertalan, korábbi helyettes államtitkár.

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