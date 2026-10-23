Rónai Egon távozik az ATV-től, Magyar Péter köréhez csatlakozhat
Emlékezetes volt, amikor két éve Rónai Egon szembesítette Magyar Pétert azzal, hogy többször is meghívták az ATV műsoraiba, amikor a Tisza vezére ingerült elhagyta a stúdiót. Most Rónai távozik a csatornától és a hírek szerint éppen a miniszterelnök házi médiájával, a Kontrollal szövetségre lépő Network 4-nél folytathatja pályafutását.
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