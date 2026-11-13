Évtizedekig hallgatott, most Orbán Viktor múltját támadja Németh Miklós

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Miért éppen most került elő a volt miniszterelnök a kézzel írt állítólagos ügynöki jelentések történetével? Németh Miklós évtizedek után olyan állításokkal állt elő, amelyek a rendszerváltoztatás egyik meghatározó pillanatát és Orbán Viktor történelmi szerepét is új megvilágításba próbálják helyezni.

Gábor Márton
2026. 11. 13. 9:46
Évtizedekig hallgatott, most Orbán Viktor múltját támadja Németh Miklós
Forrás: Fidesz

A történész szerint a legfontosabb kérdés az időzítés. Németh Miklósnak korábban is lett volna lehetősége arra, hogy nyilvánosan beszéljen a történtekről. Schmidt Mária felidézte, hogy a volt kormányfőt 75. születésnapja alkalmából szerették volna felkérni egy életútjáról és miniszterelnöki időszakáról szóló interjúra, ám Németh különböző okokra hivatkozva nem kívánt élni a lehetőséggel. Most viszont, több évtizedes hallgatás után állt elő a történettel.

Korábban átadott listák is felvetik a kérdéseket

Schmidt Mária arra is kitér, hogy a podcastban elhangzottak szerint Németh Miklós idén szeptemberben átadta a feljegyzéseket az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának. A történész ennek kapcsán azt kérdezi, pontosan milyen dokumentumokról van szó, és vajon milyen egyéb feljegyzések kerülhettek a levéltár birtokába.

Írásában felidézi azokat a korábbi vitákat is, amelyek a rendszerváltoztatás idején átadott állambiztonsági névsorok hitelessége körül alakultak ki. Schmidt Mária felveti annak lehetőségét, hogy

 a politikai átmenet időszakában olyan, valótlan vagy manipulált listák is forgalomba kerülhettek, amelyek alkalmasak voltak az újonnan létrejövő politikai pártok és szereplők lejáratására.

A történész kérdésként fogalmazza meg azt is, hogy a most előkerült dokumentumok között lehetnek-e olyan korábbi névsorok, amelyekkel az akkori politikai vezetés az új pártokat próbálta volna megosztani. Ezekre a felvetésekre azonban a dokumentumok nyilvánosságra hozatala és ellenőrzése adhatna érdemi választ.

Orbán Viktor 1989-es beszéde ma is politikai tét

Schmidt Mária értelmezésében a történet legfontosabb politikai vonatkozása Orbán Viktor rendszerváltoztatásban betöltött szerepe. A történész felidézi 1989. június 16-át, amikor a fiatal politikus a Hősök terén, Nagy Imre és mártírtársai újratemetésén mondott beszédében a szovjet csapatok kivonását és a szabad választások megtartását követelte.

A történész szerint az egykori kommunista elit azóta sem bocsátotta meg Orbán Viktornak, hogy fellépésével keresztülhúzta a számításaikat. Schmidt Mária úgy látja, a mostani állítások is ebbe a politikai küzdelembe illeszkedhetnek.

A történész végkövetkeztetése szerint a cél egyértelmű: Orbán Viktor politikai eredettörténetének lerombolása, illetve a rendszerváltoztatás történetének átírása. Schmidt Mária úgy véli, az egykori kommunista elit szereplői most lehetőséget láthatnak arra, hogy utólag megkérdőjelezzék azoknak a politikai szereplőknek a hitelességét, akik annak idején nyíltan szembefordultak a kommunista rendszerrel.

Borítókép: Orbán Viktor, a Fidesz elnöke (Forrás: Fidesz)

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