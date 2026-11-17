Bodacz a saját, 2018-as Hír TV-s elbocsátását is felidézve elmondta, hogy akkor három kisgyerekkel éltek egy másfél szobás albérletben. Az érintetteknek azt mondta, tudja, milyen nehéz helyzetbe kerülhet egy család a munkahely elvesztésekor.

Nem azért mondom, hogy engem bárki sajnáljon. Azt akarom mondani, hogy nyomorultul nehéz és túl lehet rajta lenni. De nyilván megvan az a pszichológusi segítség, ami (...) nektek is már rendelkezésre áll, és más formában tud majd nektek támpontokat adni.

Az egyes döntésekről ugyanakkor a csoportos leépítésre hivatkozva nem kívánt külön magyarázatot adni.

Bodacz Balázs még a HírTV-ben. Fotó: Képernyőkép

Bodacz Balázst 2026 júliusának elején nevezték ki a megújuló közmédia televíziós területének egyik vezetőjévé, azelőtt az ATV műsorvezetője volt, korábban pedig a Magyar Nemzetnél és a Hír TV-nél is dolgozott. Sajátos egybeesés, hogy közmédiás kinevezésével egyidőben testvére, a Magyar Hang újságírójaként dolgozó Bodacz Péter is pozíciót kapott a Tisza-kormánytól, aki Hegedűs Zsolt megbízásából az Egészségügyi Minisztérium sajtófőnöke lett, szintén 2026 júliusának elején.

Belső listázás, letiltott műsorok és vendégek

A közmédia átalakítására rálátó másik forrásunk elmondása szerint a vezetőváltás után szerkesztőségi utasítások szabályozták, hogy kik szerepelhetnek a műsorokban.

Le van tiltva Kovács Ákos, le van tiltva Nagy Feró és le van tiltva Böjte Csaba

– fogalmazott. Állítása szerint az érintettekről készült korábbi anyagokat sem lehetett újra leadni, sőt a nevüket sem lehetett megemlíteni a műsorokban. A vezetőváltást követően más korábban felvett műsorok adásba kerülését is letiltották, például az Ez itt a kérdését, sőt a műsor vendégei közül többeket is tiltólistára tettek, forrásunk közöttük említette Máthé Áron történészt is.

Forrásunk úgy értesült, a munkatársakat át is világították, a dolgozókról személyes adatlapok készültek, és az ellenőrzés állítólag a családi hátterükre is kiterjedt.

Értesülése szerint, a munkatársak megítélésében az is szerepet játszhatott, hogy mennyire tudtak alkalmazkodni az új vezetés elvárásaihoz.