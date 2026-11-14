Lőrincz Viktória minisztériuma szerint igenis egyeztettek az önkormányzatokkal a költségvetésről

Tudatták, hogy
- szeptember 3-án és
- október 13-án külön tárgyaltak az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa ülésein a szövetségekkel,
- valamint további két informális egyeztetésre is sor került júniusban, illetve szeptemberben.
Ezen túl a tárca október 5-én a Megyei Jogú Városok Szövetségének mind a 25 polgármesterével, október 15-én pedig a kistelepülési önkormányzatok szövetségének vezetésével ült tárgyalóasztalhoz. Ezeken a megbeszéléseken az önkormányzati szövetségek többek között a szolidaritási hozzájárulással, költségvetési tervezéssel kapcsolatos észrevételeiket fogalmazták meg jóval a törvénytervezet benyújtása előtt.
A minisztérium szerint a kormány a költségvetés elkészítésekor az érintettek igényeit figyelembe vette.
Pénzesőt ígér a kormány az önkormányzatoknak
A lapunkhoz eljuttatott válaszban a minisztérium azt is megírta, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodásához
jövőre a központi költségvetés mintegy 1613,3 milliárd forintot, a 2026. évi támogatások 114 százalékát biztosítja.
Tájékoztatójuk szerint a keretszám növekedését elsősorban a közszolgáltatásokban dolgozók béremelésének ellentételezése, valamint a települési önkormányzatok működésének általános támogatására – többek között az új bevételkiegészítő hozzájárulásra, a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének 10 milliárd forint összegű támogatására – jutó mintegy 67,8 milliárd forint többletforrás indokolja.
Emellett a minisztérium válasza szerint
- a szociális ágazati feladatok támogatása mintegy 72,2 milliárd forinttal,
- a köznevelési feladatoké 41,6 milliárd forinttal,
- a kulturális feladatoké pedig 17,5 milliárd forinttal emelkedik.
A szociális célú tüzelőanyag-vásárlás támogatásának kerete pedig kétszeresére nő.