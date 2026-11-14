Lőrincz Viktória minisztériuma szerint igenis egyeztettek az önkormányzatokkal a költségvetésről

Tájékoztatásuk szerint az önkormányzatok pénzügyi helyzetét a támogatások növekedése mellett az is javítja, hogy az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás 61,4 milliárd forinttal, 15,5 százalékkal csökken. Megjegyezendő, hogy ezzel együtt jövőre is több mint 330 milliárd forintot kell majd befizetniük az önkormányzatoknak szolidaritási hozzájárulás címén.

Vannak sötét foltok a költségvetésben

Lapunk korábban részletesen foglalkozott a költségvetés önkormányzatokat érintő részével. Mint megírtuk, noha a támogatások tehát összességében emelkednek, a települések mozgásterét nem önmagában a költségvetési főösszeg határozza meg.

A pénzek jelentős része ugyanis meghatározott feladatok ellátására szolgál, miközben az önkormányzatoknak továbbra is komoly befizetési kötelezettségeik maradnak.

Bár az önkormányzati érdekképviseletek a szolidaritási hozzájárulás 25 százalékos mérséklését szorgalmazták, a Tisza csak 15 százalékos csökkentést jelentett be, így a hozzájárulás a minisztérium által is közölt mintegy 60 milliárd forinttal mérséklődik.

A közösségi közlekedés támogatása már a költségvetés benyújtása előtt vitát váltott ki. A Tisza-kormány ugyanis Budapestnek 50 milliárd forintos többletet ígért, miközben valamennyi vidéki városnak összesen tízmilliárdot adna erre a célra. A vidéki városok ráadásul a tízmilliárdos keretből sem részesülnek automatikusan. A településeknek pályázniuk kell rá, az elosztásról pedig a közlekedési miniszter dönt. A támogatást a helyi és helyközi járatok összehangolásához, illetve közös tarifamegoldásokhoz is köthetik.

Lőrincz Viktória nemrég 30–35 milliárd forintos könnyítést jelentett be az önkormányzatoknak: jövőre megszűnne a területfejlesztési alapba történő befizetési kötelezettségük. A tárcavezető egyenesen a 2027-es költségvetés nagy nyerteseinek nevezte a településeket.

A bejelentett intézkedés azonban nem jelenik meg külön nevesítve a törvényjavaslatban, így egyelőre az sem világos, hogy a megtakarítás a korábbi kormányzati vállalásokon felül értendő-e.

A kötelezettség megszüntetését ugyanakkor más jogszabály is rendezheti. A kisebb településeknek meghirdetett Szent István Fejlesztési Alap 70 milliárdos keretéről pedig nem tudni, hogy ebből az egyes települések mekkora támogatáshoz juthatnak.

Borítókép: Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter (Fotó: Havran Zoltán)