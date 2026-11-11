Hiába hangoztatták, hogy fontos a külhoni magyarokkal való kapcsolattartás, idén már nem hívják össze a Magyar Állandó Értekezletet

Gyurcsány évekig nem hívta össze az egyeztetést

Egyébként utoljára az MSZP-SZDSZ kormányok idején fordult elő, hogy a kormány évekig nem hívta össze a MÁÉRT ülését. Emlékezetes, hogy 2004-ben az évben tartották a kettős állampolgárságról szóló népszavazást, amelyen Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök félrevezető és uszító kampányt folytatott a határon túli magyarokkal szemben. Ezután a balliberális kabinet és külhoni szervezetek viszonya rendkívül terheltté vált, így a politikai feszültségek és a kölcsönös bizalomvesztés miatt évekig nem ülésezett a MÁÉRT.

A fórum teljes körű, intézményesült és rendszeres működése csak 2010-ben, a második Orbán-kormány megalakulása után állt helyre.

Az eltelt tizenhat év során csak a koronavírus-járvány idején maradt el az értekezlet.

Borítókép: Tarr Zoltán és Magyar Péter (Fotó: Székelyhidi Balázs)