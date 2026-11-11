Hiába hangoztatták, hogy fontos a külhoni magyarokkal való kapcsolattartás, idén már nem hívják össze a Magyar Állandó Értekezletet

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Két hete írtunk arról, hogy egyelőre nincs híre annak, hogy mikor rendezhetik meg a a külhoni magyarság legfontosabb egyeztető fórumát, a Magyar Állandó Értekezletet. Lapunk akkor kérdésekkel fordult a témában illetékes Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős Minisztériumhoz, ahonnan most érkezett válasz arra, hogy összehívják-e a MÁÉRT-et.

Máté Patrik
2026. 11. 11. 19:43
Hiába hangoztatták, hogy fontos a külhoni magyarokkal való kapcsolattartás, idén már nem hívják össze a Magyar Állandó Értekezletet
Tarr Zoltán és Magyar Péter Fotó: Székelyhidi Balázs

Gyurcsány évekig nem hívta össze az egyeztetést

Egyébként utoljára az MSZP-SZDSZ kormányok idején fordult elő, hogy a kormány évekig nem hívta össze a MÁÉRT ülését. Emlékezetes, hogy 2004-ben az évben tartották a kettős állampolgárságról szóló népszavazást, amelyen Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök félrevezető és uszító kampányt folytatott a határon túli magyarokkal szemben. Ezután a balliberális kabinet és külhoni szervezetek viszonya rendkívül terheltté vált, így a politikai feszültségek és a kölcsönös bizalomvesztés miatt évekig nem ülésezett a MÁÉRT. 

A fórum teljes körű, intézményesült és rendszeres működése csak 2010-ben, a második Orbán-kormány megalakulása után állt helyre. 

Az eltelt tizenhat év során csak a koronavírus-járvány idején maradt el az értekezlet.

Borítókép: Tarr Zoltán és Magyar Péter (Fotó: Székelyhidi Balázs)

 

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