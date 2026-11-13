Magyar Péter Zelenszkijjel is tárgyalt Dublinban

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Még idén találkozhat az ukrán elnökkel a miniszterelnök Kárpátalján.

Gidró Kriszta
2026. 11. 13. 7:50
Magyar Péter Zelenszkijjel is tárgyalt Dublinban
Magyar Péter miniszterelnök Fotó: Havran Zoltán

A gazdasági növekedés kapcsán kifejtette: az aszály visszavetette a harmadik negyedéves GDP-t. Jövőre 2,4 százalékos a cél. Szerinte a hatezermilliárd forintos uniós forrás indíthatja be a gazdaságot, sorra jönnek a kis- és középvállalkozásoknak, az agráriumban résztvevőknek a pályázatok, hogy beruházások induljanak – jelentette ki.

Az isztambuli egyezmény ratifikálása és más, csütörtökön bejelentett intézkedések kapcsán közölte, a csomag nem egyetlen éjszaka alatt született meg és nem Varga Judit bizottsági meghallgatására lett időzítve. Azt mondta, a kormány stratégiai kabinetje szerdai ülésén tárgyalta a büntetőcsomag törvénymódosítását, illetve a szívhangrendelettel és várandós nők támogatásával kapcsolatos kérdéseket. Ezeket a javaslatokat szerinte haladéktalanul az Országgyűlés elé lehet terjeszteni.

Az ellenzéki vádakra, hogy a genderkérdések az oktatási rendszert veszélyeztetik, Magyar Péter azt mondta, ezek alantas vádak, itt nem ideológiai kérdésekről kell beszélni. A kormány, ahol tud, segít, így a családi erőszak sértettjeinek is. Ebből a szempontból az, hogy a gender szó szerepel-e egy egyezményben, vagy nem, szerinte nem különösebben érdekes.

 

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