Megszólalt Unger Anna, elárulta, hogy egyeztettek-e Magyar Péterrel és Ruff Bálinttal az új ÁVH felállítása óta

Honnan származtak Magyar Péter információi?

Mindez újabb kérdéseket vet fel a miniszterelnök kommunikációjával kapcsolatban. Magyar Péter ugyanis rendkívüli határozottsággal vont le politikai következtetéseket egy olyan ügyben, amelynek több lényeges részlete még a nyomozó hatóság előtt sem tisztázott. Ha a kormányfő és Ruff Bálint valóban nem egyeztetett az NVVH vezetésével, akkor felmerül a kérdés: milyen információk alapján épített Magyar Péter ilyen intenzív politikai kampányt a megtalált milliárdok köré?

Nem zárható ki, hogy a miniszterelnök más csatornákon keresztül, akár a nyilvánosságra hozott hatósági információkon túlmutató értesülésekhez jutott. Arra azonban a hivatal válasza nem ad magyarázatot, hogy rendelkezett-e ilyen információkkal, és ha igen, azok honnan származtak.

Különösen indokolt lenne tisztázni, hogy a kormányfő mikor és milyen forrásból értesült az akció részleteiről, illetve milyen bizonyítékok alapján kapcsolta össze a lefoglalt pénzt a volt miniszter személyével és a Fidesz politikai közösségével. A Magyar Nemzet korábban a Miniszterelnökséget is megkereste az ügyben. A kérdések arra irányultak, hogy Magyar Péter és Ruff Bálint milyen kapcsolatot tart fenn a vagyonvisszaszerzési hivatallal, illetve szóba kerültek-e a Seszták-ügy részletei. Azonban Ruff Bálint hivatalától egyenlőre nem kaptunk válaszokat.