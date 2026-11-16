Megszólalt Unger Anna, elárulta, hogy egyeztettek-e Magyar Péterrel és Ruff Bálinttal az új ÁVH felállítása óta

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Határozott választ adott a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal a Magyar Nemzetnek: sem Magyar Péterrel, sem Ruff Bálinttal nem folytattak egyeztetést a hivatal felállítása óta. A válasz különösen érdekes annak fényében, hogy a miniszterelnök tíz közösségi médiás bejegyzésben foglalkozott a Seszták Miklós ügyében lefoglalt milliárdokkal, és már a nyomozás részleteinek teljes tisztázása előtt súlyos politikai következtetéseket vont le.

Gábor Márton
2026. 11. 16. 11:23
Megszólalt Unger Anna, elárulta, hogy egyeztettek-e Magyar Péterrel és Ruff Bálinttal az új ÁVH felállítása óta
Fotó: Hatlaczki Balázs

Honnan származtak Magyar Péter információi?

Mindez újabb kérdéseket vet fel a miniszterelnök kommunikációjával kapcsolatban. Magyar Péter ugyanis rendkívüli határozottsággal vont le politikai következtetéseket egy olyan ügyben, amelynek több lényeges részlete még a nyomozó hatóság előtt sem tisztázott. Ha a kormányfő és Ruff Bálint valóban nem egyeztetett az NVVH vezetésével, akkor felmerül a kérdés: milyen információk alapján épített Magyar Péter ilyen intenzív politikai kampányt a megtalált milliárdok köré?

Nem zárható ki, hogy a miniszterelnök más csatornákon keresztül, akár a nyilvánosságra hozott hatósági információkon túlmutató értesülésekhez jutott. Arra azonban a hivatal válasza nem ad magyarázatot, hogy rendelkezett-e ilyen információkkal, és ha igen, azok honnan származtak.

Különösen indokolt lenne tisztázni, hogy a kormányfő mikor és milyen forrásból értesült az akció részleteiről, illetve milyen bizonyítékok alapján kapcsolta össze a lefoglalt pénzt a volt miniszter személyével és a Fidesz politikai közösségével. A Magyar Nemzet korábban a Miniszterelnökséget is megkereste az ügyben. A kérdések arra irányultak, hogy Magyar Péter és Ruff Bálint milyen kapcsolatot tart fenn a vagyonvisszaszerzési hivatallal, illetve szóba kerültek-e a Seszták-ügy részletei. Azonban Ruff Bálint hivatalától egyenlőre nem kaptunk válaszokat.

Borítókép: Unger Anna, az NVVH elnöke és Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balázs)

ruff bálintfidesz – kdnpseszták miklósorbán viktorMagyar PéterKomment 1

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