Öngólt lőtt Unger Anna – Török Gábor szerint kellemetlen helyzetbe kerülhet a Tisza-kormány a Seszták-ügy miatt

Mint ismert, Magyar Péter miniszterelnök az elmúlt napokban tíz bejegyzésben foglalkozott a Seszták Miklós büntetőügyében megtalált készpénzzel. Magyar már a politikai következtetéseket is levonta, sőt Orbán Viktort maffiafőnöknek nevezte. Csakhogy a hatóságok közlése nem bizonyítja, hogy a lefoglalt 6,45 milliárd forint Seszták Miklós tulajdona lenne. A volt miniszter ügyvédje ezt kifejezetten cáfolta.

A Magyar Nemzet korábban is több kérdést vetett fel az ügyben

Lapunk az elmúlt napokban több alkalommal is foglalkozott a Seszták Miklós ellen folyó eljárás körülményeivel, különös tekintettel a korábban emlegetett kilencmilliárd forintra, a páncélszekrényekre és a hatósági intézkedésekre. Papp Gábor, Seszták Miklós védője arra hívta fel a figyelmet, hogy a két nagyméretű páncélszekrényt nem a volt miniszter otthonában, hanem egy irodaházban találták meg. A védő azt is hangsúlyozta, hogy a kilencmilliárd forint létezését egy olyan személy vallomásával próbálták alátámasztani, aki saját elmondása szerint maga sem látta a szóban forgó összeget.