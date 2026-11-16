Öngólt lőtt Unger Anna – Török Gábor szerint kellemetlen helyzetbe kerülhet a Tisza-kormány a Seszták-ügy miatt

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Török Gábor politológus szerint az NVVH elnöke akaratlanul is politikai muníciót adott a Fidesz–KDNP-nek azzal, hogy az RTL-nek adott interjújában elismerte: egyelőre azt sem tudják, kié a büntetőeljárásban lefoglalt mintegy 6,5 milliárd forint. Unger Anna arra sem tudott választ adni, hogy a most megtalált pénz összefüggésben áll-e a korábban Seszták Miklóshoz kötött kilencmilliárd forinttal.

Gábor Márton
2026. 11. 16. 9:13
Öngólt lőtt Unger Anna – Török Gábor szerint kellemetlen helyzetbe kerülhet a Tisza-kormány a Seszták-ügy miatt
Fotó: Hatlaczki Balázs

Mint ismert, Magyar Péter miniszterelnök az elmúlt napokban tíz bejegyzésben foglalkozott a Seszták Miklós büntetőügyében megtalált készpénzzel. Magyar már a politikai következtetéseket is levonta, sőt Orbán Viktort maffiafőnöknek nevezte. Csakhogy a hatóságok közlése nem bizonyítja, hogy a lefoglalt 6,45 milliárd forint Seszták Miklós tulajdona lenne. A volt miniszter ügyvédje ezt kifejezetten cáfolta.

A Magyar Nemzet korábban is több kérdést vetett fel az ügyben

Lapunk az elmúlt napokban több alkalommal is foglalkozott a Seszták Miklós ellen folyó eljárás körülményeivel, különös tekintettel a korábban emlegetett kilencmilliárd forintra, a páncélszekrényekre és a hatósági intézkedésekre. Papp Gábor, Seszták Miklós védője arra hívta fel a figyelmet, hogy a két nagyméretű páncélszekrényt nem a volt miniszter otthonában, hanem egy irodaházban találták meg. A védő azt is hangsúlyozta, hogy a kilencmilliárd forint létezését egy olyan személy vallomásával próbálták alátámasztani, aki saját elmondása szerint maga sem látta a szóban forgó összeget. 

Borítókép: Unger Anna, az NVVH elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)

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