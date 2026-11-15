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Tíz posztban támadta Magyar Péter a Fideszt a milliárdok miatt, de egy fontos részletről hallgatott

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A miniszterelnök tíz bejegyzésben foglalkozott a Seszták Miklós büntetőügyében megtalált készpénzzel. Magyar Péter már a politikai következtetéseket is levonta, sőt Orbán Viktort maffiafőnöknek nevezte. Csakhogy a hatóságok közlése nem bizonyítja, hogy a lefoglalt 6,45 milliárd forint Seszták Miklós tulajdona lenne. A volt miniszter ügyvédje ezt kifejezetten cáfolta.

Gábor Márton
2026. 11. 15. 15:51
Tíz posztban támadta Magyar Péter a Fideszt a milliárdok miatt, de egy fontos részletről hallgatott
Fotó: Mirkó István

Unger Anna hivatala sem állította, hogy Sesztáké a pénz

Különösen érdekes, hogy még az Unger Anna vezette Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal sem állította a nyilvánosságra hozott közleményében, hogy a megtalált 6,45 milliárd forint Seszták Miklós személyes vagyona lenne. A hivatal a nyomozati akcióról és a megtalált összegről számolt be, nem pedig a volt miniszter tulajdonjogának bizonyításáról.

A történetben tehát egyelőre biztosan tudható, hogy a hatóságok jelentős mennyiségű készpénzt találtak, és azt lefoglalták. Az viszont további bizonyítást igényel, hogy a pénz pontosan kitől származik, ki rendelkezett felette, és milyen kapcsolatban áll a büntetőeljárásban vizsgált feltételezett bűncselekményekkel.

Korábban is komoly kérdések merültek fel a Seszták-ügyben

Lapunk az elmúlt napokban több alkalommal is foglalkozott a büntetőeljárás vitatott részleteivel. Korábban megírtuk, hogy a kilencmilliárd forintos állítólagos készpénzállományról mindössze egy olyan személy beszélt, aki saját bevallása szerint maga sem látta a pénzt.

Beszámoltunk arról is, hogy a Sesztákhoz köthető irodaházban talált páncélszekrényekkel kapcsolatban készült szakvélemény szerint a keresőkutya jelzése önmagában nem tekinthető bizonyítéknak. A védő arra is felhívta a figyelmet, hogy a széfeket nem Seszták otthonában találták meg, és a politikustól a nyomozó hatóság nem foglalt le készpénzt.

Az ügy kapcsán lapunk kérdéseket intézett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felé. Amint érkezik válasz, frissítjük a cikkünket. 

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Mirkó István )

miniszterelnöknvvhunger annaseszták miklósfideszMagyar PéterSzóljon hozzá!

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Néző László
idezojelekhalandzsa

Kiszera méra bávatag

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A halandzsa szónak van egy másik jelentéstartománya is, így nevezik a nagyképű, üres fecsegést, a mellébeszélést is. Na ebben viszont tökéletesen otthon van Magyar Péter, perfektül bírja ezt a „nyelvet”.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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