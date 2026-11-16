Milliárdos botrány, kínos kérdések a Seszták-ügyben, lapít a kormányzat – mi történik az új ÁVH körül?

Hasonló kérdésekkel kerestük meg közvetlenül az NVVH-t is. Unger Anna hivatalától azt tudakoltuk, hány alkalommal egyeztettek Magyar Péterrel és Ruff Bálinttal, milyen témák kerültek szóba, és érkezett-e bármilyen konkrét kérés vagy utasítás a kormányzati vezetők részéről. A Seszták-ügy esetleges napirendre kerüléséről és az egyeztetésekről készült dokumentumokról szintén érdeklődtünk. Cikkünk megjelenéséig egyik megkeresésünkre sem érkezett válasz.

A kérdések aktualitását az is adja, hogy Magyar Péter az elmúlt napokban valóságos politikai kampányt épített a Seszták Miklós ügyében végrehajtott akcióra. A miniszterelnök cikkünk megjelenéséig tíz közösségi médiás bejegyzésben foglalkozott a megtalált milliárdokkal, és már a lefoglalás hírére maffiának nevezte a Fidesz–KDNP-t , Orbán Viktort pedig maffiafőnökként emlegette.

Csakhogy van egy apró, ám korántsem lényegtelen körülmény: a hatóságok egyelőre azt sem tudják, kié a megtalált pénz.

Ezt maga Unger Anna, az NVVH elnöke is elismerte az RTL Házon kívül című műsorában. Mint fogalmazott, a lefoglalt, mintegy 6,5 milliárd forintnyi készpénzről nem tudják megállapítani, hogy kihez tartozik, és azt sem állítják, hogy az összeg része lenne annak a korábban Seszták Miklóshoz kapcsolt kilencmilliárd forintnak. A volt miniszter ügyvédje szintén cáfolta, hogy a megtalált pénz védence tulajdona lenne.

A hatóságok november 12-én és 13-án több helyszínen hajtottak végre összehangolt akciót. Összesen több mint ötmilliárd forintot, 2,65 millió eurót és 1,25 millió dollárt foglaltak le. A pénz egy részét erdőben elásva, más részét mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve ingatlanokban találták meg. Mindezek fényében különösen indokolt lenne tisztázni, hogy a miniszterelnök milyen információk alapján vont le ilyen határozott politikai következtetéseket az ügyből, és milyen kapcsolatban áll a nyomozást végző hivatallal.

A kérdésekre egyelőre sem a Miniszterelnökség, sem az NVVH nem adott választ.