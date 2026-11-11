Látványos bevetésen fogták el egy volt államtitkár fiát, Magyar Péter ráfordult Pintér Sándorra
Őrizetbe vették Pintér Sándor egykori államtitkárának fiát egy milliárdos számlagyár ügyében. A NAV közleménye szerint a nyomozók akciója a bűnszervezet mintegy öt éve tartó tevékenységét szakította meg.
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