Itt a tiszás matek: hárommilliós fizetés, alig két óra pluszmunkával

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A parlament legpasszívabb állandó bizottsága a társadalmi részvétellel foglalkozó testület, ami az új Országgyűlés megalakulása óta összesen kétszer ülésezett. Mindez azt jelenti, hogy a bizottságot vezető tiszás Jakab Zsuzsanna úgy részesül emelt tiszteletdíjban, hogy azért hat hónap alatt mindössze két óra pluszmunkát kellett elvégeznie.

Máté Patrik
2026. 11. 10. 17:42
Itt a tiszás matek: hárommilliós fizetés, alig két óra pluszmunkával
Jakab Zsuzsanna, a Tisza Párt országgyűlési képviselője Fotó: Trenka Attila/Tisza frakció

A szeptember 10-i bizottsági ülést követően Jakab a Facebook-oldalán tudatta, hogy a társadalmi szervezetek hangjának helye van a parlamentben. Ezért új lehetőséget nyitnak a civil szervezetek számára, hogy regisztráció után bekapcsolódjanak az Országgyűlés munkájába, így közvetlenül is megoszthatják a tudásukat, a tapasztalataikat és a javaslataikat. 

Azonban a jelek szerint a társadalmi részvétel bizottságának az ülésein erre még egyáltalán nem volt lehetősége a civil szervezeteknek.

Egyébként a Tisza Párt választási programjában is hangsúlyosan szerepelt a részvételiség, ám a jelek szerint ez kimerült az egyszerű kampányszólamok hangoztatásában.

Borítókép: Jakab Zsuzsanna, a Tisza Párt országgyűlési képviselője (Fotó: Trenka Attila/Tisza frakció)

 

jakab zsuzsannatisza pártországgyűlésSzóljon hozzá!

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