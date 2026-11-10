Itt a tiszás matek: hárommilliós fizetés, alig két óra pluszmunkával

A szeptember 10-i bizottsági ülést követően Jakab a Facebook-oldalán tudatta, hogy a társadalmi szervezetek hangjának helye van a parlamentben. Ezért új lehetőséget nyitnak a civil szervezetek számára, hogy regisztráció után bekapcsolódjanak az Országgyűlés munkájába, így közvetlenül is megoszthatják a tudásukat, a tapasztalataikat és a javaslataikat.

Azonban a jelek szerint a társadalmi részvétel bizottságának az ülésein erre még egyáltalán nem volt lehetősége a civil szervezeteknek.

Egyébként a Tisza Párt választási programjában is hangsúlyosan szerepelt a részvételiség, ám a jelek szerint ez kimerült az egyszerű kampányszólamok hangoztatásában.

Borítókép: Jakab Zsuzsanna, a Tisza Párt országgyűlési képviselője (Fotó: Trenka Attila/Tisza frakció)