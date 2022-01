A jövő igényeire szabott elektromos lakókocsit készítettek

A Thor Industries elkészítette az elektromos korszak alumínium héjazatú Airstream lakókocsiját, és rögtön elektromos lakóautót is kreáltak vontatónak.

Az Airstream alumínium héjas lakókocsik gyártója a Thor Industries nevű cég, amely a floridai RV SuperShow rendezvényen mutatta be a jövő igényeire szabott eStream elnevezésű tanulmányát. Ennek különlegessége, hogy saját akkumulátora és hajtómotorja van, így nem egyszerűen koloncként gurul a vontató mögött, de nagy terhelésnél – gyorsítás, emelkedő – hajtani is képes.