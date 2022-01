A kanadai autóipari beszállítók saját villanyautót akarnak

Évi 60 000 példányban akarják gyártani az Arrow nevű villanymotoros szabadidő-autót, amelyet a 40-60 ezer dolláros ársávban akarnak forgalmazni.

Fontos eltérés a startupok hasonló bejelentéseitől, hogy ezt az autót a kanadai Automotive Parts Manufacturers’ Association nevű szakmai szervezet készíti,amely több mint 400 vállalkozást tömörít és megvan az anyagi és dologi hátterük is a fejlesztéshez és a sorozatgyártáshoz is. Több kanadai egyetem kutatói is segítik a munkát.

Nagyméretű préselt alkatrészekből állítják össze a karosszéria szerkezetét, az akkumulátor a VoltaXplore nevű cég hengeres celláit használja. Azzal akarnak kitűnni a vetélytársak közül, hogy elhagyják a felesleges burkolatokat, azaz a karosszéria teherhordó vázát látható dizájelemként jelenítik meg az utastérben. Az APMA számítása szerint 2022 decemberében leplezik le az első, teljesen működőképes prototípust, amelyet aztán a 2023-as CES kiállításon láthat majd a nagyközönség.

Azt nem árulták el, mikor kerülhet sorozatgyártásba az Arrow.



Borítókép: Youtube.com/Autó-Motor