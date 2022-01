Átmeneti jelenség – hibrid modellek a távolkeleti gyártótól

A Suzuki a Heartect alapra felépített autóinál radikális tömegcsökkentést hajtott végre – 10-15%-ot faragtak le az egyébként sem túlsúlyos autók tömegéből úgy, hogy közben nem szenvedett csorbát az utasvédelem. Aztán az utolsó pillanatban az EU csavart egyet a flottafogyasztási előírásokon, ami miatt radikális lépésre szánta el magát a márka: hibridizálta a teljes személyautó- kínálatát (a Jimny pedig a haszonjárműlétbe menekült) – olvasható az autómotor.hu cikkében.

Mi is az a hibrid hajtás?

Hibrid, azaz kettős hajtásról akkor beszélhetünk, ha a belső égésű motor mellett egy villanymotor is képes hajtani – nem keverendő a kettős üzemmel, ami a többféle üzemanyaggal (benzin-gáz vagy dízel-gáz) hajtott belső égésű motorokat jelenti. Alapvetően két fajtája van, a lágyhibrid, amelynél a villanymotor önmagában nem képes mozgatni az autót, csak a belső égésű motort tehermentesíteni, és a teljes hibrid. E kategórián belül az akkumulátor töltésének módszere szerint különböztetünk meg öntöltő és hálózatról tölthető hajtásokat, utóbbiak nagy akkumulátorkapacitása miatt több tíz km-t is meg tudnak tenni helyi károsanyag-kibocsátás nélkül.

Az értékesítők visszajelzése és közvélemény-kutatás alapján azzal szembesült a Suzuki, hogy a vásárlók jelentős részének nincs fogalma arról, hogy mit is jelent a hibrid hajtás, ezért olyan menetpróbát szerveztek, ahol egymás után próbálhattuk ki a különböző megoldásokat. A hibrid hajtás átmenetet jelent a belső égésű motorral hajtott járművek és az elektromos autók között, az utóbbi években az akkumulátorfejlesztésekre elköltött eurómilliárdok ellenére még mindig drága és alacsony energiasűrűségűek a telepek, a versenyképes alternatíva megérkezéséig pedig javítani kell a belső égésű motorok hatékonyságát.

Lágyhibrid

Ennek legegyszerűbb módja a lágyhibrid rendszer, amelynek egyszerűbb, 12 voltos változatát az Ignis és Swift típusok, a drágább 48 voltos változatát a Vitara és az SX4 S-Cross kapja. A villanymotor valójában egy nagyobb teljesítményű generátor, ami szíjjal csatlakozik a belső égésű motorhoz, feladata a tehermentesítés és a segítés, illetve az üzemmeleg erőforrás beindítása. Amíg a belső égésű motor teljesítményleadása fordulatszámfüggő, a villanymotoré azonnali, így utóbbi át tudja segíteni a gyenge pontokon a benzinmotort; ezzel mondjuk egy visszakapcsolást meg lehet takarítani. A szívó benzinmotorhoz 3 LE/50 Nm teljesítményű indítógenerátort párosítanak, az Esztergomban gyártott szabadidő-autóknál a méret és tömeg, illetve motorteljesítmény miatt a nagyobb teljesítményű, 48 voltos lágyhibrid rendszert használják. Ennél van egy feszültségátalakító is a rendszerben, illetve a lítium-ion akkumulátor is nagyobb kapacitású. A belső égésű motorhoz szíjjal csatlakozó villanymotor teljesítménye már 13,6 lóerő 53 Nm-es nyomaték mellett, utóbbi elég ahhoz is, hogy padlógázon ennyi többlettel segítse a gyorsítást. A spórolási potenciál 0,5-1,5 liter/100 km körüli, használattól függően.

Öntöltő hibrid

A hibrid hajtást a megoldást az autóiparban meghonosító Toyota kezdetben Full Hybrid néven jelölte, időközben az öntöltő hibrid kifejezést használják, amivel arra utalnak, hogy a lítium-ion akkumulátor energiáját a fedélzeten termeli meg a rendszer – vagy a belső égésű motor által, vagy lassításnál fékenergia-visszatermeléssel. Azért kell itt megemlíteni a Toyotát, mert a Suzuki stratégiai partnerségi megállapodást kötött vele, és nem csak a hibrid hajtás, de maga a Swace néven forgalmazott autó is a vetélytárstól származik.

Ennél az autónál már a villanymotor önmagában is képes mozgatni az autót, az akkumulátor kicsi kapacitása korlátozza az elektromos hatótávolságot pár km-re, de városi körülmények között már ez is akár 60%-os elektromos üzemet eredményez! A belső égésű motor 98 LE/142 Nm, a villanymotor 74 LE/163 Nm teljesítményű a Swace esetén, az elektronika legfeljebb 136 lóerőt enged az első kerekekre. A Toyotával szerzett tapasztalatok alapján 5,0 l/100 km alatti átlagfogyasztás realizálható ezzel, ami nem is olyan rossz egy 4,6 méteres kombitól.

Hálózatról tölthető hibrid

Végül következzen az Across szabadidő-autó, amely a nagyobb akkukapacitás miatt már akár 75 km-es elektromos hatótávolságot biztosít. A 18,1 kWh túlságosan nagy kapacitás ahhoz, hogy azt a benzinmotor vagy a fékenergia-visszatermelés megtöltse, ezt hálózatról tehetjük meg – a konnektoros kifejezés annyiból nem helyénvaló, hogy sokfelé kísérleteznek a fizikai kapcsolatot nélkülöző indukciós töltéssel. A 306 lóerős rendszerteljesítmény úgy jön össze, hogy elöl egy hibrid rendszer (185 LE/225 Nm benzinmotor, 182 lóerős villanymotor), hátul pedig egy külön villanymotor (54 lóerő) hajt, és bizony ezzel már a márka csúcsmodelljéhez méltón sportos helyváltoztatásra képes az Across.

A Suzuki inkább abból az irányból közelíti a dolgot, hogy a villanyautók előnyeit nyújtja hatótávpara nélkül, illetve gyors utántöltés lehetőségével, a felmérések szerint ugyanis a 75 km-es elektromos hatótáv nagyjából a duplája az átlagfelhasználó által napi szinten megtett távolságnak. Persze akkor sem kell kompromisszumot kötni, ha netán hétvégén családlátogatás a program olyan célponttal, ahol nincs elektromos töltőpont a közelben.

Borítókép: Képernyőkép (Forrás: Youtube)