Csak villanymotorral választhatóak a legújabb családi autók

Komoly büntetések fenyegetik az autógyártókat az EU piacán, ha túllépik a számukra előírt flottafogyasztási keretet. Ennek mértéke akkora, hogy a Stellantis három márkája inkább lemond a belső égésű motorral szerelt családi autók forgalmazásáról és így évi több tízezer autó eladásáról. Már csak raktárról érhetőek el az 1,2-es turbómotorral és 1,5-ös dízelmotorral szerelt Citroën Berlingo, Opel Combo, Peugeot Rifter és Partner modellek, mostantól kezdve csak a 136 lóerős hajtómotorral és 50 kWh kapacitású akkumulátorral szerelt elektromos változatokhoz jutnak hozzá az ügyfelek – írja az Autó-Motor.

De egy méretosztállyal feljebb is búcsúzott a dízelmotor a személyautó-változatokból, a Citroën Spacetourer, az Opel Vivaro Kombi és Zafira Life valamint a Peugeot Expert Combi és Traveller modellek is csak a 136 lóerős hajtómotorral és 50 vagy 75 kWh kapacitású akkumulátorral szerelt elektromos változatban kaphatóak, az 1,5-ös és 2,0 literes dízel búcsúzott a kínálatból. A haszonjárműveknél – amelyekből legfeljebb 2 üléssoros változat készül – még elérhetőek a belső égésű motorok, a nagyobb méretű karosszériában pedig az akkumulátoros-elektromos hajtás alternatívájaként hidrogén-tüzelőanyagcellás hajtás is választható.

