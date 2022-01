Imádják a magyarok a V-Strom nevű motort

Miközben a BMW R 1250 GS elsőségét számos nyugati-európai országhoz hasonlóan a magyar piacon sem veszélyezteti egyetlen modell sem, a 2. helyért kiélezett harcot vívnak a gyártók. A V-Strom 650-es pedig erősen őrzi az ezüstös pozíciót, hiszen a tavalyi meglehetősen erős, 163 darabos értékesítési volumen után idén is jól fogy a gép, október első hetéig 138 példány talált gazdára. Pedig az alapkonstrukció lényegében 4 éve változatlan: a frissítések kis túlzással kimerültek abban, hogy új színeket és Euro-5-ös blokkot kapott a V-Strom. Akkor mégis miért szeretik ennyire a magyarok? Nos, az első, ami a vásárlókat a kereskedésbe csábíthatja, az az ár. A 2 899 000 Ft-os belépő és a fűzött felnis XT 3 099 000 Ft-os ára is bomba ajánlatnak számít a piacon, hiszen – csak összehasonlításképpen – ekkora összegért jellemzően 4-500 cm3-es robogókat kínálnak a japán gyártók.

Bár az ismerkedési fázis során is észre lehet venni, hogy nem egy high-tech motor a V-Strom 650-es (egyszerű lengővilla és műszeregység), a nyeregbe pattanva gyorsan elillannak a kétségek. Az üléspozíció jóvoltából rögtön kényelemben érzi magát a pilóta, hiszen annak ellenére, hogy terepes beütésű motorról van szó, az ülés nagyon jól formázott. Sőt, az utasnak is egészen jó dolga van! Indítás után aztán feltűnik, hogy az Euro-5-ös normák miatt már nem szól olyan lelkesen a 650-es blokk, mint eddig, a V2-es karaktere viszont kifejezetten kellemes. A leggyakrabban használt fordulatszám-tartományban jól veszi a gázt, és hacsak nem használjuk ki a teljes terhelhetőséget, a dinamikára sem lehet panasz. A 70 lóerős erőforrás nagy aduja egyértelműen a takarékosság, hiszen sportosabb vezetési stílus mellett is 5,0 liter alatt tartható a 100 kilométerre vetített átlag.

A teljes cikket ITT érheti el.

Borítókép: Suzuki V-Strom 650XT teszt (Fotó: Stefler Balázs)