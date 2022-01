Zöldebben az élet: természet ihlette ajándékötletek

Az elmúlt évek trendje kicsúcsosodott: mindenki szereti valamilyen formában közel érezni magát a természethez. Ebből az élményből merítenek a következő ajándékötletek – derül ki a lakáskultúra.hu cikkéből.

Zöld csodák ajándékba

Egy szobanövény nemcsak szebbé teszi a környezetünket, hanem még egészségessé és stresszmentesebbé is. Ha az ajándékozottunk is igazi növényrajongó, érdemes meglepni egy különlegesebb darabbal, például egy kokedamával vagy wabikusával. Érdemes szétnézni a hazai tervezők között is, akik csodás növénykompozíciókat készítenek.

A kép illusztráció. Fotó: Pixabay

Varázslatos minikert

Floráriumot készíteni nem olyan bonyolult, ám utánajárást igényel: könyvekből, valamint megbízható internetes forrásokból lépésről lépésre megtanulhatjuk. Ha egyszerűbb megoldást szeretnénk, akkor egy alaposan kitisztított üvegbe tegyünk egy réteg réteg kavicságyat, agyag granulátumot, hogy a felesleges vizet felszívja. Öntsünk rá jó minőségű virágföldet úgy, hogy a növény gyökereit bőven elfedje, majd ültessük bele a kiválasztott növényeket.

Tipp: szóba jöhet például vénuszfodorka, tündérfürt, virginiai pletyka vagy labradori ibolya.

Egyszerű gyertyadísz

A gyertyafény nemcsak a klasszikus gyertyatartókban lehet ünnepi! Kis tálkákra, falapra helyezve, termésekkel vagy mohával körülölelve igazán hangulatos tud lenni.

Képeslap saját kezűleg

A képeslap mindig emlék marad – főként egy saját magunk által készített darab, amelyet kollázs vagy montázs technikával. A tetszőleges méretre vágott kartonpapírra festhetünk, rajzolhatunk, vagy akár magunk által készített krumplinyomdával is készíthetünk különféle nyomatokat.

