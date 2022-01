Az ördög házának is titulálják ezt a fekete otthont

A fekete semmiképp sem nevezhető semleges színnek, hatása általában erősen megosztó - írja online felületén a Lakáskultúra magazin.

Főként, ha egy lakásról vagy házról van szó. Ellentmondásossága miatt is használják kiegészítésképp gyökeres ellentétével, az angyali fehérrel ünnepelve. Kifinomultságot és titokzatos légkört teremt, amely akár még elbűvölőbbé is varázsolhat egy adott teret.

Victoria Cuje a művészeti iskola elvégzése óta a fekete szín szerelmese. Tanulmányai befejezése óta ügyel arra, hogy minden ruhája ugyanolyan színű legyen. Victoria azt is megfogadta, hogy folytatni fogja ezt a szokását otthonának kialakításakor is. A nő otthonát azonban az „Ördög házának” titulálták egyes járókelők, miután az egész otthonát feketére festette – kívül és belül is egyaránt.

A fekete szín „megszállottja”

Victoria három éve vásárolta meg első otthonát egy háromemeletes, vöröstéglás házat Baltimore-ban, az Amerikai Egyesült Államok Maryland államában. A huszonnyolc éves éves nő egyből nekilátott, hogy minél több falat fessen sötétre és megtalálja a megfelelő fekete kiegészítőket is otthonához. Az ház sötét külső burkolatát is úgy tervezték, hogy nyilvánvalóan harmóniában legyen a belső terekkel. Fekete festés került az elülső és hátsó homlokzatra is, és az összes ablakot fekete ablakkerettel szerelték be. A végeredmény önmagáért beszél.



A feketét ma már különféle helyiségben használják, hiszen a sötét kicsinyítő hatása egy jó ideje nem szempont a legkisebb terek színének megválasztásakor. A fekete és a fehér árnyalatok kontrasztja azonban klasszikus és elegáns megjelenést ad egy-egy adott helyiségnek, miközben a két szín együttes használatával megmarad a belső tér modern jellege is. A feketének minden árnyalata tökéletesen illeszkednek minden fehér bútorhoz.

Egyre trendibb a fekete otthon

A fekete konyhák manapság egyre népszerűbbek. Több esetben tágítják a teret a kis helyiségekben, különösképp a magas mennyezetű és a bőséges, természetes fényű terek esetében, ahol leginkább élvezhető ennek a trendnek minden előnye.



Ez a merész szín általában drámai megjelenést ad egy szobának. Világosabb színekkel párosítva azonban vidámságot is kölcsönöz az egész térnek, miközben hű marad ahhoz az erőteljes, mégis kifinomult hangulathoz, amelyet eleve sugall. A tiszta fekete felületek néhol fehér felületekkel találkozva harmonikus, yin-yang hatást adnak a szoba megjelenésének. Ebben az amerikai otthonban nemcsak az alsószinten, de az emeleten is folytatódik eme két szín együttes alkalmazása. A sötét szín által keltett hatást fokozzák a fürdőszobák zuhanykabinját és a kádat is szegélyező fekete csempék, valamint az olyan kiegészítők, mint a törölközőtartók, lámpák, polcok és a csaptelepek is, melyek szintén feketén köszönnek vissza.



A ház belső udvarának vezető színe szintén a fekete. Itt leginkább a kertibútorok, a padló és egy fal által dominál ez az erőteljes szín.

Az eredeti cikk, a fekete otthont bemutató képekkel IDE kattintva érhető el.

Borítókép: Illusztráció. (Forrás: Flickr)