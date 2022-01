Így lesz szupervékony és szakadásmentes a palacsinta

Főleg a gyerekeket lehet motiválni vele, de a felnőttek is imádják, még, ha nem is szokták bevallani. Lehet édes és sós, és a töltelék is szabadon választható: a lényeg, hogy a tészta, a serpenyőbe öntve ne szakadjon, és egységnyi hozzávalókból töménytelen mennyiségű palacsintát tudjunk készíteni – olvasható a Mindmegette cikkében.

Abban megegyezhetünk, hogy a palacsintával két baj van: az egyik, hogy ha nincs jó receptünk, az első 10 percben idegbajt kapunk a szakadozó, túl vastag, odakapó tésztától. A másik: nem lehet belőle eleget csinálni. Létezik megoldás mindkét problémára!

Ha a palacsintatésztát fele tejjel és fele szénsavas ásványvízzel vagy szódavízzel készítjük cukor nélkül, sokkal könnyebb állagú lesz, nem ragad le, és nem utolsósorban olcsóbb az előállítása is. Kétszer annyi szénsavas ásványvízzel vagy szódavízzel, tej nélkül pedig még könnyebb és vékonyabb tésztát kapunk, és így még több palacsinta süthető belőle.

Palacsintatészta alaprecept

30 dkg búza liszt

2 dl szódavíz - lehet fele szóda fele tej

só (ízlés szerint)

1 csipet cukor - elhagyható!

2 db tojás

2 ek olaj

A hozzávalókat egy habverővel csomómentesre összekeverjük, majd a hűtőben 30 percet pihentetjük. Egy serpenyőt/palacsintasütőt olajjal vékonyan kikenünk, és az edényt felhevítjük (csak egyszer, többször nem kell, hiszen a tésztában már benne van az olaj). Egy merőkanál palacsintatésztát teszünk a felhevített serpenyőbe, mindkét oldalát megsütjük, majd egy tányérra tesszük. Tetszőleges töltelékekkel (pl. kakó, lekvár, túró, Nutella) töltjük, majd összehajtjuk és ízlés szerint porcukorral megszórva tálaljuk.

Az eredeti cikk IDE kattintva érhető el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)