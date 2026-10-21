Itt a szakértői vélemény: hatalmas veszélyt rejt a Tisza-kormány 2027-es költségvetése

Szerinte a többi bevételnövelő intézkedés sem problémamentes. A társasági adó és az innovációs járulék átalakításától 260 milliárdot, az energetikai vállalatoktól további 100 milliárdot vár a kormány. Ezek elvileg ismétlődő bevételek lehetnek, de a vállalatok beruházási, termelési és adótervezési döntései idővel alkalmazkodhatnak a magasabb terhekhez.

Ha a nagyobb adóelvonás kevesebb beruházást vagy alacsonyabb nyereséget eredményez, akkor az eredetileg tervezett többletbevétel egy része is eltűnhet.

Közgazdasági alapszabály, hogy tartós kiadáshoz tartós, kiszámítható fedezet kell. Természetesen egy egyszeri megtakarítás is javíthatja az állam pénzügyi helyzetét, de nem finanszírozhat korlátlan ideig egy minden évben esedékes kötelezettséget. A 2027-es költségvetésből éppen annak részletes bizonyítása hiányzik, hogy a bejelentett megtakarítások és többletbevételek mekkora része lesz valóban fenntartható. Ráadásul a kormány már így is 4,9 százalékos GDP-arányos hiányt tervez, tehát nincs érdemi tartalék arra, hogy a bevételek elmaradjanak.

– A legnagyobb veszély tehát nem feltétlenül 2027-ben, hanem 2028-ban és 2029-ben jelentkezhet. Addigra a béremelések, a családi támogatások és az adócsökkentések beépülnek a rendszerbe, miközben az egyszeri megtakarítások lehetőségei kimerülhetnek, a többletadó-bevételek pedig elmaradhatnak a várakozásoktól – jegyezte meg.