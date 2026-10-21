Itt a szakértői vélemény: hatalmas veszélyt rejt a Tisza-kormány 2027-es költségvetése

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Olyan kötelezettségeket vállal a kormány, amelyeket évről évre teljesíteni kell, miközben a fedezetük tartóssága korántsem ilyen stabil.

Kiss Gergely
2026. 10. 21. 5:20
A 2027-es költségvetés legnagyobb veszélye az, hogy tartós kiadásokat bizonytalan, részben egyszeri bevételekből akar finanszírozni Forrás: Shutterstock

Szerinte a többi bevételnövelő intézkedés sem problémamentes. A társasági adó és az innovációs járulék átalakításától 260 milliárdot, az energetikai vállalatoktól további 100 milliárdot vár a kormány. Ezek elvileg ismétlődő bevételek lehetnek, de a vállalatok beruházási, termelési és adótervezési döntései idővel alkalmazkodhatnak a magasabb terhekhez. 

Ha a nagyobb adóelvonás kevesebb beruházást vagy alacsonyabb nyereséget eredményez, akkor az eredetileg tervezett többletbevétel egy része is eltűnhet.

Közgazdasági alapszabály, hogy tartós kiadáshoz tartós, kiszámítható fedezet kell. Természetesen egy egyszeri megtakarítás is javíthatja az állam pénzügyi helyzetét, de nem finanszírozhat korlátlan ideig egy minden évben esedékes kötelezettséget. A 2027-es költségvetésből éppen annak részletes bizonyítása hiányzik, hogy a bejelentett megtakarítások és többletbevételek mekkora része lesz valóban fenntartható. Ráadásul a kormány már így is 4,9 százalékos GDP-arányos hiányt tervez, tehát nincs érdemi tartalék arra, hogy a bevételek elmaradjanak.

– A legnagyobb veszély tehát nem feltétlenül 2027-ben, hanem 2028-ban és 2029-ben jelentkezhet. Addigra a béremelések, a családi támogatások és az adócsökkentések beépülnek a rendszerbe, miközben az egyszeri megtakarítások lehetőségei kimerülhetnek, a többletadó-bevételek pedig elmaradhatnak a várakozásoktól – jegyezte meg.

Ha ez megtörténik, a következő évek kormányának három kellemetlen lehetősége marad: 

  • újabb adókat emel, 
  • visszavágja a kiadásokat, 
  • vagy tovább növeli az államadósságot.

 – A felelős költségvetési politika nem csak azt nézi, hogy miből fizetjük ki a mai ígéreteket, hanem azt is, hogy miből fizetjük ki őket öt év múlva – tette hozzá.

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Hegyi Zoltán
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Energia

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