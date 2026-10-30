Közszféra: a gyurcsányi idők módszereit idézik Magyar Péter és Kármán András szavai

Ez volt akkor

A Gyurcsány–Bajnai-időszak súlyos megszorításokat hozott – a közszférában is. A 13. havi fizetés eltörlése mellett befagyasztották a béreket, megvontak bizonyos külön juttatásokat, leépítések voltak és létszámstop, intézményeket szüntettek meg, miközben erőteljesen visszavágták a minisztériumok és háttérintézményeik működési kereteit.

S ez van most

Az elmúlt napokban bejelentett intézkedések közül több is az akkori megoldásokat idézi.

Slankítások lesznek a minisztériumoknál, nincs hivatalos létszámstop, de a be nem töltött státuszokat nem töltik fel

– erről Magyar Péter miniszterelnök beszélt a múlt hét elején, amikor a jövő évi költségvetés egyes intézkedéseit ismertette Kármán András pénzügyminiszterrel. A kormányfő kiemelte: cél, hogy ne növekedjen a bértömeg, ne növekedjenek a személyügyi kiadások. A szabályok az állami cégeknél is érvényesek.

Lesznek állami cégek, ahol nem lesz béremelés, vagy csak minimális

– jelentette ki a miniszterelnök, majd hozzátette: az állami vállalatoknál átcsoportosítások, átszervezések, elbocsátások is lesznek, amit majd követhet béremelés. Ugyanezen a tájékoztatón a pénzügyminiszter arról beszélt:

hozzávetőleg 1500 milliárdos kiadáscsökkentést hajtanak jövőre végre, ennek részeként a minisztériumok és állami vállalatok működési kiadásait csökkentik, mégpedig tíz százalékkal.

Nem kis pénz ez: a tárcavezető 447 milliárd forintot említett. Ráadásul ez már a második ilyen lépés lesz a Tiszától: az idei költségvetés módosításakor háromszázmilliárd forint befizetésére kötelezték a tárcákat.