A szakszervezeti oldal erre reagálva késznek mutatkozna a 14 százalékos minimálbér-emelési cél újragondolására, a kormányzat ugyanakkor az RTL Híradó megkeresésére egyelőre nem erősítette meg, hogy nyitott lenne a megállapodás módosítására.
Behúzták a kéziféket a vállalatok, legfeljebb jelképes összegű béremelésre futja
A kedvezőtlen pénzügyi kilátások és a vártnál gyengébb gazdasági teljesítmény miatt a munkaadók szerint a reális teljesítőképességhez kell igazítani a 2027-es béremeléseket. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) felmérése alapján a hazai cégek döntő többsége legfeljebb 6 százalékos minimálbér-emelést tart fenntarthatónak, ami messze elmarad a korábbi többéves megállapodásban megcélzott mértéktől.
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