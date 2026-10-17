Behúzták a kéziféket a vállalatok, legfeljebb jelképes összegű béremelésre futja

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A kedvezőtlen pénzügyi kilátások és a vártnál gyengébb gazdasági teljesítmény miatt a munkaadók szerint a reális teljesítőképességhez kell igazítani a 2027-es béremeléseket. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) felmérése alapján a hazai cégek döntő többsége legfeljebb 6 százalékos minimálbér-emelést tart fenntarthatónak, ami messze elmarad a korábbi többéves megállapodásban megcélzott mértéktől.

Somogyi Orsolya
2026. 10. 17. 10:02
Lassul a gazdaság, lassul a bérek emelkedése Fotó: Németh Andás Péter

A szakszervezeti oldal erre reagálva késznek mutatkozna a 14 százalékos minimálbér-emelési cél újragondolására, a kormányzat ugyanakkor az RTL Híradó megkeresésére egyelőre nem erősítette meg, hogy nyitott lenne a megállapodás módosítására.

 

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Pilhál György
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Leszámolni vele

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– A baloldal a politikában is radikális, erőszakos eszközökkel dolgozik, nem egyszerűen meg akarja nyerni a választási versenyt, de meg akarja szüntetni a versenytársait.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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