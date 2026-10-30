Az OTP Bank vezére szerint többet árthat a vagyonadó a gazdaságnak, mint amennyit hoz a költségvetésnek

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Csányi Péter szerint indokolt, hogy a tehetősebbek nagyobb részt vállaljanak a közterhekből, a tervezett vagyonadó azonban nem megfelelő eszköz erre. Az OTP Bank vezérigazgatója úgy véli, az intézkedés elsősorban a magyar tulajdonú vállalkozásokat hozhatja hátrányos helyzetbe, visszafoghatja a beruházásokat, és hosszabb távon akár a költségvetésnek is veszteséget okozhat.

Magyar Nemzet
2026. 10. 30. 17:30
Az OTP Bank vezére szerint többet árthat a vagyonadó a gazdaságnak, mint amennyit hoz a költségvetésnek
Az OTP Bank vezére fogalmazott meg kritikát a Tisza vagyonadójáról Fotó: Shutterstock

A javaslattal kapcsolatban legalább tíz érdekképviseleti szervezet fogalmazott meg észrevételeket. A Bankszövetség külön is jelezte, hogy az újabb likviditási teher a hitelezési aktivitást is visszafoghatja, hiszen a vállalkozások pénzügyi helyzetének romlása a banki hitelbírálatok során is jelentőséggel bírhat.

 

A vagyonadóval kapcsolatban korábban Csányi Sándor, az OTP Bank elnöke is fenntartásokat fogalmazott meg. Mint mondta, kész lenne több adót fizetni, de nem tartaná igazságosnak, ha az elmúlt évtizedekben felépített vagyona után kellene különadót lerónia. Azt is furcsállta, hogy egyes magyar milliárdosok már a részletszabályok ismerete nélkül üdvözölték a vagyonadó tervét.

 

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