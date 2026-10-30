Az OTP Bank vezére szerint többet árthat a vagyonadó a gazdaságnak, mint amennyit hoz a költségvetésnek

A vagyonadóval kapcsolatban korábban Csányi Sándor, az OTP Bank elnöke is fenntartásokat fogalmazott meg. Mint mondta, kész lenne több adót fizetni, de nem tartaná igazságosnak, ha az elmúlt évtizedekben felépített vagyona után kellene különadót lerónia. Azt is furcsállta, hogy egyes magyar milliárdosok már a részletszabályok ismerete nélkül üdvözölték a vagyonadó tervét.