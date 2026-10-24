A nem létező vagyonra is kivetheti a sarcot a Tisza-kormány

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A jogszabálytervezet merev cégértékelési képlete miatt előfordulhat, hogy a vállalatoknak a valós piaci érték többszöröse után kell megfizetniük a vagyonadót. A szűkös határidők, a független szakértők hiánya és az értékelés összetettsége drasztikusan drágítja az adminisztrációs terheket, a rendszer ellenőrzése pedig a hatóságokat is komoly kihívás elé állítja.

Somogyi Orsolya
2026. 10. 24. 12:05
Hatalmas terhet ró az adóhivatalra is a vagyonadó-bevallások ellenőrzése Forrás: NAV

Felidézte, hogy főszabály szerint a vállalkozásoknak az utolsó beszámoló alapján, a megadott képlet alkalmazásával kell majd kiszámolniuk a cégértéket. Amennyiben a beszámoló rendelkezésre áll, a képlet használata kötelező, így a többségnek egyáltalán nem lesz szüksége cégértékelésre. Független szakértőt be lehet ugyan vonni, de csak kivételes esetekben, hiányzó adatok vagy a működési körülmények jelentős változása esetén.

A legkritikusabb pont a fix képlet

A részvényeknél a jogszabály az év végi záróárfolyamot veszi alapul. A pontosabb értékelés érdekében létezik egy alternatív szabály is: ha az év utolsó napján az árfolyam tíz százalékkal eltér az elmúlt harminc nap átlagától, akkor az átlagárat kell alkalmazni. A rendszer merevsége azonban Fajcsák Gábor szerint súlyos anomáliákat okozhat.

Előfordulhat ugyanis, hogy egy részvény értéke a decemberi állapothoz képest az augusztusi bevallás idejére a felére esik, a tervezet szerint az adót ekkor is a korábbi, magasabb érték után kell megfizetni.

A szakértő szerint a fix képlet a tervezet legkritikusabb pontja. Ugyanis a jogszabály nem a piaci értéket, hanem a számított értéket adóztatja, és

ha a képlet a piaci érték kétszeresét hozza ki, az állam egy ténylegesen nem létező vagyont von el.

Ennek jogi megtámadása rendkívül nehéz feladat lesz, mivel a szabályozás alig ad lehetőséget az ellenbizonyításra. Kérdéses ezért, hogy a rendszer működőképes marad-e a szakértői értékbecsléssel történő felülvizsgálat kiterjesztése nélkül.

Értékelés és értékelés ára között is nagy lehet az eltérés

A helyzetet tovább élezi az értékelést végző szakemberek hiánya és a folyamat bonyolultsága. Ugynis a cégértékelés költsége nem a vállalat méretétől vagy bevételétől függ, hanem a struktúra összetettségétől. Ha egy cég több piacon van jelen, különböző üzletágakkal, gyárakkal, szolgáltatásokkal és ingatlanokkal rendelkezik, azokat külön-külön kell értékelni, így egy kisebb bevételű vállalkozás értékbecslése is lehet kiugróan drága.

A szűk keresztmetszetet a határidők és a kapacitáshiány jelenti: a tervezet erősen korlátozza a bevonható cégértékelők amúgy is szűk körét.

A szűkös kapacitás és a rövid határidő borítékolhatóan drágítja a tanácsadói díjakat, amit a vállalatok tulajdonosainak kell megfizetniük.

Mivel a beszámolók május 31-re készülnek el, a vagyonadót pedig augusztus 31-ig kell bevallani, a nyári időszakban mindössze három hónap marad a munkára.

Drága az államnak

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a vagyonadó rendszere az állami oldalnak is extrém terhet jelent. A tizenöt-huszonötezer új vagyonadó-bevallás ellenőrzése mellett a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak a következő egy-két évben kétezer bizalmi vagyonkezelést is vizsgálnia kell, kiegészülve a politikai szereplők több évtizedes vagyonosodásának visszamenőleges ellenőrzésével. Egy vagyonadó-vizsgálat kifejezetten komplex folyamat: a képlettel megállapított cégérték vagy a szakértői értékelés felülvizsgálata mellett az ingatlanokat, gépjárműveket, életbiztosításokat, nem tőzsdei értékpapírokat, hiteleket, opciós és haszonélvezeti jogokat, valamint a külföldi vagyonelemeket is integrálni kell. Tételes ellenőrzések helyett az adóhatóság az óriási kapacitásigény miatt várhatóan automatizált adatösszevetésre és adatvezérelt kockázatelemzésre kényszerül majd.

Kétséges, hogy pozitív anyagi egyenleggel jár az államnak a vagyonadó bevezetése, emiatt több európai államban megszüntették – erről korábban a Magyar Nemzet írt elemzést.

 

nemzeti adó - és vámhivatalértékelésfajcsák gáborrsmjogszabálySzóljon hozzá!

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