„Legalább hamarabb lesz az egekben a munkanélküliség” – darabokra szedték az emberek a vagyonadót

A vállalkozások elköltözését pedzegeti kommentjében Zsolt is, és felhívja a figyelmet, hogy így senki sem fog adózni a magyar államnak.

A vállalkozó nem bűnöző

Dóra gúnyos megjegyzése szerint a bevezetés miatt

legalább hamarabb lesz az egekben a munkanélküliség, fejlődés, beruházás nem lesz, és legalább hamarabb megszűnik a gyűlöletkormányzás.

Azt is írta, a vállalkozó nem bűnöző, hiába hergeli a kormány az embereket. Más a legkárosabb adóformának nevezi a vagyonadót, megint más pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy a legnagyobb vagyonnal rendelkezők egyben a legnagyobb befizetői is az államnak.

Egy kommentelő arra szólította fel Kármán Andrást, hogy inkább a tervezett IMF-hitelről beszéljen.

Magdolna szerint a posztban foglaltaknak éppen az ellenkezőjét csinálja Magyar Péter és Vitézy Dávid, amikor egy nagy hazai cégtől veszi el a munkát pusztán azért, mert ősellenség.

Magdolna szerint így nem lesz nagyobb adóbevétel, sőt a munkájukat elvesztő embereknek fizethetik még a munkanélküli segélyt is.

Egyszerűen ámokfutásnak nevezte a történteket, és megkérdezte, hogy volt-e bárki, aki utánaszámolt ennek?

Zoltán arra hívta fel a figyelmet, hogy ha a gazdagot megadóztatják, akkor leépítés és áremelés következik. Norbert is azt feszegette, amit előtte mások is: a nagyobb vagyon megteremtése közben több adót is fizette. Szerinte ebből a gondolatmenetből kiindulva az átlagembernek szégyellnie kellene magát, amiért kevésbé segítette anyagilag az országot.