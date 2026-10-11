„Legalább hamarabb lesz az egekben a munkanélküliség” – darabokra szedték az emberek a vagyonadót

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Akkor az átlagembernek szégyellnie kellene magát, mert kevésbé támogatta anyagilag az országot? – tette fel a kérdést egy kommentelő a Magyarország Kormánya Facebook-oldalon annál a posztnál, amelyben Kármán András pénzügyminiszter arról beszélt, hogy a legnagyobb vagyonnal rendelkezők nagyobb részt vállalnak a jövőben a közterhekből, miközben a dolgozó embereknek segítséget nyújtanak. A hozzászólók nem kímélték a pénzügyminisztert és a vagyonadóról szóló javaslatot.

Gidró Kriszta
2026. 10. 11. 5:50
A választás előtt tartott sajtótájékoztatót Magyar Péter és Kármán András. Ekkor még szó sem volt a kata megduplázásáról. Fotó: Polyák Attila

A vállalkozások elköltözését pedzegeti kommentjében Zsolt is, és felhívja a figyelmet, hogy így senki sem fog adózni a magyar államnak.

 
 

A vállalkozó nem bűnöző

Dóra gúnyos megjegyzése szerint a bevezetés miatt 

legalább hamarabb lesz az egekben a munkanélküliség, fejlődés, beruházás nem lesz, és legalább hamarabb megszűnik a gyűlöletkormányzás. 

Azt is írta, a vállalkozó nem bűnöző, hiába hergeli a kormány az embereket. Más a legkárosabb adóformának nevezi a vagyonadót, megint más pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy a legnagyobb vagyonnal rendelkezők egyben a legnagyobb befizetői is az államnak. 

Egy kommentelő arra szólította fel Kármán Andrást, hogy inkább a tervezett IMF-hitelről beszéljen.

 
 

Magdolna szerint a posztban foglaltaknak éppen az ellenkezőjét csinálja Magyar Péter és Vitézy Dávid, amikor egy nagy hazai cégtől veszi el a munkát pusztán azért, mert ősellenség. 

Magdolna szerint így nem lesz nagyobb adóbevétel, sőt a munkájukat elvesztő embereknek fizethetik még a munkanélküli segélyt is. 

Egyszerűen ámokfutásnak nevezte a történteket, és megkérdezte, hogy volt-e bárki, aki utánaszámolt ennek?

Zoltán arra hívta fel a figyelmet, hogy ha a gazdagot megadóztatják, akkor leépítés és áremelés következik. Norbert is azt feszegette, amit előtte mások is: a nagyobb vagyon megteremtése közben több adót is fizette. Szerinte ebből a gondolatmenetből kiindulva az átlagembernek szégyellnie kellene magát, amiért kevésbé segítette anyagilag az országot.

 
 

 

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Az illetékes ügyészség közleménye szerint „érdemi védekezést” adott elő kihallgatása során a telefonlopással vádolt ember.

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