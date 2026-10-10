Rákay Philip: Magyar Péter kormányának egyetlen célja a politikai boszorkányüldözés és bosszúállás

Ezzel együtt mégis teszek egy kísérletet, hogy röviden összefoglaljam a tényeket a legutóbbi, velem szemben elkövetett karaktergyilkosság kapcsán, jelesül a rácalmási ipari parkok ügyében, hátha a magyar sajtó képes még korrektül viselkedni...

- A terület megvásárlása, annak értékesítése, valamint az elővásárlási jog alapítása kapcsán megkötött szerződések szigorú titoktartási rendelkezéseire figyelemmel az ügyletek részleteiről, azok megkötésének körülményeiről, előzményeiről nem adhatok a nyilvánosság számára részletes tájékoztatást - akkor sem, ha esetleg épp ezekkel a tényekkel tudnám cáfolni a feljelentés - általam csak a sajtóból ismert, de nonszensznek tartott - állításait.

- Az ingatlanok már 2020-ban a látókörömbe kerültek, s mivel rendkívül jó adottságúnak tartottam őket, komoly piackutatás után 2021-ben vételi jogot szerzett a cégem azok megvásárlására, majd 2022 júliusában az opciós jogom lehívását és a vételár kifizetését követően szállt át cégemre a szóban forgó ingatlanok tulajdonjoga. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a területeket az opció 2021-es alapítását megelőzően a korábbi tulajdonosa tíz évig árulta a piacon sikertelenül, és azt is, hogy azokat éveken át bárki (akár a Hankook is) megvásárolhatta volna, de nem tette.

- A Hankook gyárbővítéssel kapcsolatos döntéséről magam is a sajtóból értesültem. A gyárbővítés terve eredetileg már 2018-ban (a területekre vonatkozó érdeklődésem előtt 3 évvel) felmerült, a cég akkor nyilvánosan be is jelentette a bővítés tervét, ugyanakkor mindezt a koronavírus-járvány időszaka alatt felfüggesztették. 2018-tól tehát nyilvános forrásból mindenki számára ismerhető volt a gyár lehetséges bővítésének ténye, a feljelentésben foglaltak már csak ezért is minden alapot nélkülöznek.

- Azt is a sajtóból tudom, hogy a rácalmási gyárbővítésről szóló végleges döntés egyik közvetlen kiváltó oka egy 2023 márciusában, Koreában történt tűzeset volt, amelynek következményeként a Hankook Koreában megsemmisült gyártókapacitásának egy részét telepítik át idén hazánkba. Magyarországon ezt a gyárbővítést végül 2023 novemberében jelentették be, mivel ekkor döntött róla a Hankook koreai igazgatótanácsa.