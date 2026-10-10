Rákay Philip: Magyar Péter kormányának egyetlen célja a politikai boszorkányüldözés és bosszúállás

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Rákay Philip alaptalannak tartja a rácalmási ipari parkokkal kapcsolatos feljelentés állításait, és politikai lejáratókampánynak minősíti az ügyet. A producer azt állítja, hogy üzleti döntéseit nyilvános információk alapján hozta meg, és hamis vád miatt tesz feljelentést, ha a hatóság valóban eljárást indít az ügyben.

Pámer Dávid
2026. 10. 10. 17:08
Forrás: Facebook

Ezzel együtt mégis teszek egy kísérletet, hogy röviden összefoglaljam a tényeket a legutóbbi, velem szemben elkövetett karaktergyilkosság kapcsán, jelesül a rácalmási ipari parkok ügyében, hátha a magyar sajtó képes még korrektül viselkedni... 

- A terület megvásárlása, annak értékesítése, valamint az elővásárlási jog alapítása kapcsán megkötött szerződések szigorú titoktartási rendelkezéseire figyelemmel az ügyletek részleteiről, azok megkötésének körülményeiről, előzményeiről nem adhatok a nyilvánosság számára részletes tájékoztatást - akkor sem, ha esetleg épp ezekkel a tényekkel tudnám cáfolni a feljelentés - általam csak a sajtóból ismert, de nonszensznek tartott - állításait. 

- Az ingatlanok már 2020-ban a látókörömbe kerültek, s mivel rendkívül jó adottságúnak tartottam őket, komoly piackutatás után 2021-ben vételi jogot szerzett a cégem azok megvásárlására, majd 2022 júliusában az opciós jogom lehívását és a vételár kifizetését követően szállt át cégemre a szóban forgó ingatlanok tulajdonjoga. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a területeket az opció 2021-es alapítását megelőzően a korábbi tulajdonosa tíz évig árulta a piacon sikertelenül, és azt is, hogy azokat éveken át bárki (akár a Hankook is) megvásárolhatta volna, de nem tette.

- A Hankook gyárbővítéssel kapcsolatos döntéséről magam is a sajtóból értesültem. A gyárbővítés terve eredetileg már 2018-ban (a területekre vonatkozó érdeklődésem előtt 3 évvel) felmerült, a cég akkor nyilvánosan be is jelentette a bővítés tervét, ugyanakkor mindezt a koronavírus-járvány időszaka alatt felfüggesztették. 2018-tól tehát nyilvános forrásból mindenki számára ismerhető volt a gyár lehetséges bővítésének ténye, a feljelentésben foglaltak már csak ezért is minden alapot nélkülöznek. 

- Azt is a sajtóból tudom, hogy a rácalmási gyárbővítésről szóló végleges döntés egyik közvetlen kiváltó oka egy 2023 márciusában, Koreában történt tűzeset volt, amelynek következményeként a Hankook Koreában megsemmisült gyártókapacitásának egy részét telepítik át idén hazánkba. Magyarországon ezt a gyárbővítést végül 2023 novemberében jelentették be, mivel ekkor döntött róla a Hankook koreai igazgatótanácsa. 

- Talán különösebb magyarázat nélkül is nyilvánvaló, hogy a területre vonatkozó 2020-2021-es érdeklődésemkor és az opció alapításakor, illetve a vételár 2022-es kifizetésekor sem én, sem más nem láthatta előre sem a közel egy évvel későbbi tűzesetet, sem az igazgatóság másfél évvel későbbi döntését. (Éberség, tiszás feljelengető elvtársak! Éberség! Még fel sem jelentettek azért, hogy esetleg én gyújtottam volna fel a koreai gyárat...) 

- 2021-től - az opció megszerzésétől - kezdődően a legkülönfélébb befektetők beruházási szándékairól tárgyaltunk már. Német, svájci, horvát, ausztrál, kínai, török és magyar cégcsoportok is érdeklődtek a területeink iránt, és a mai napig folyamatosan dolgozunk a cégcsoportunk tulajdonában lévő ingatlanok további értékesítésén, ezzel új munkahelyek teremtésén fáradozva. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy ipari területeinket több alkalommal is eladhattuk volna már, de mindig nemet mondtunk az akkumulátoriparhoz kapcsolódó beruházóknak. 

- Szeretném egyértelművé tenni, hogy a fenti ügyletek kapcsán semmilyen állami, kormányzati forrásból semmilyen belső információ nem jutott hozzám, és nem is befolyásolt semmilyen üzleti döntés meghozatalában.

 A cikkben és a fentiekben említett tranzakciókkal kapcsolatos üzleti döntéseimet mindenkor nyilvános forrásokból elérhető információk alapján hoztam meg. 

A fentiek miatt a feljelentésben foglalt állításokat - azok ismerete nélkül - komolytalannak és megalapozatlannak, a lejáratásomra irányuló kampány részének vagyok kénytelen minősíteni. 

Rögzítem, hogy abban az esetben, ha a nyomozó hatóság valóban eljárást indít a feljelentés nyomán, úgy hamis vád miatt büntetőfeljelentést fogok tenni. 

Ahogy eddig is, továbbra is a leghatározottabban visszautasítok minden, a személyemet, vagy tevékenységemet bűncselekmények elkövetésével alaptalanul összefüggésbe hozó állítást, sugallatot. A jelen válaszom célja egyrészről a jó hírnévhez való jogomat sértő közlések, sugallatok cáfolata, másrészről annak egyértelművé tétele, hogy nem tűröm a személyiségi jogi jogsértéseket. 

A sajtóban velem kapcsolatosan megjelenő cikkek tartalmát folyamatosan figyelem és a jogsértő közlésekkel szemben a szükséges jogi lépéseket megteszem. 

Kérem a sajtót, hogy a továbbiakban a tevékenységére vonatkozó előírásokat betartva, a tényszerű és jogszerű közlések kereteit figyelembe véve végezze munkáját, a félrevezető tartalmak megjelentetése előtt pedig a válaszomat bevárni szíveskedjenek! 

Kérem továbbá közleményem teljes megjelentetését.

Rákay Philip "

 


 

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