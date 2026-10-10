Magyar Péter nyilatkozata veszélyeztetheti a telefonlopási ügyének nyomozását

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A telefonlopási ügy sértettjének állítólagos poligráfos vizsgálatáról és a térfigyelő kamerák felvételeiről tett nyilatkozataival Magyar Péter veszélyeztetheti a büntetőeljárás eredményességét – mondta ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász a Magyar Nemzetnek. Szerinte a gyanúsított védekezési joga nem jogosít fel arra, hogy korlátlanul nyilvánosságra hozza a nyomozás során megismert adatokat.

Pámer Dávid
2026. 10. 10. 15:43
Fotó: Hatlaczki Balázs

 

Magyar Péterlomnici zoltánnyomozásSzóljon hozzá!

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Jakubász Tamás
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Milliószor odakozmált szakértők győzködik arról a nagyérdeműt, hogy ő jár majd jól azzal, ha eltörlik a rezsicsökkentést és mindenki sokkal többet fizethet a gázért, a villanyért meg a vízért annál, mint amennyit most fizet.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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