Magyar Péter nyilatkozata veszélyeztetheti a telefonlopási ügyének nyomozását
A telefonlopási ügy sértettjének állítólagos poligráfos vizsgálatáról és a térfigyelő kamerák felvételeiről tett nyilatkozataival Magyar Péter veszélyeztetheti a büntetőeljárás eredményességét – mondta ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász a Magyar Nemzetnek. Szerinte a gyanúsított védekezési joga nem jogosít fel arra, hogy korlátlanul nyilvánosságra hozza a nyomozás során megismert adatokat.
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