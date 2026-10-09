Jönnek a „birodalmi adók”, és a kormány nem ellenkezik

Érdemes ismét kiemelni:
Brüsszel nem vethetne ki közvetlenül adókat, de a hivatalos közlések szerint ez nem is az, hiszen ez csak egy mechanizmus.
A dolog érdekessége egyébként, hogy a Tisza-kormány javaslatára a parlament épp a közelmúltban szavazta meg a dohánytermékek jövedéki adójának 15 százlaékos emelését, ami novemberben lép hatályba. „Akkor az volt a mondás, hogy az ebből keletkező bevételt az egészségügybe csatornázzák, de az időzítés és a növekmény mértéke miatt azt sem zárhatjuk ki, hogy a Magyar Péter vezette kabinet előre menekült. Végülis jobban hangzik, hogy az adóemelésből kórházi klímák és várólista-kurtítás lesz, mintha azt kellene mondani: ebből törleszti majd Brüsszel a hiteleit, és vásárol újabb fegyvereket Ukrajnának” – vonja le a következtetést a Tűzfalcsoport.