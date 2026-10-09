Jönnek a „birodalmi adók”, és a kormány nem ellenkezik

A Kármán-féle vagyonadó nagyvállalati rokona

A CORE névre keresztelt hozzájárulás más problémákat vet fel. A tervezett befizetés a 100 millió eurónál nagyobb éves nettó árbevételű, a szabályozás hatálya alá tartozó vállalatokat érintené. Az értékhatár nagyjából 36,5 milliárd forint, ami elsőre soknak tűnik, de a valóságban ötszáznál is több ilyen cég működhet csak Magyarországon. A koncepció legfontosabb részlete, hogy nem a nyereség számít.

Egy adott vállalatot akkor is fizetésre kötelezhetnek, ha az adott üzleti évet veszteséggel zárta.

A rendszer ebben emlékeztet a Magyarországon is vitatott vagyonadó egyik alapvető problémájára: a fizetési kötelezettség alapja és a tényleges fizetőképesség nem ritkán elválik egymástól. A Kármán András nevével fémjelzett adócsomag számos magyar középvállalatot dönthet be.